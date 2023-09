B50-Abfahrt bei Walbersdorf: Auto prallte gegen Baum

Die Feuerwehr Mattersburg wurde am Donnerstag um die Mittagszeit zur Unterstützung bei einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet von Walbersdorf gerufen.

Im Bereich der B50-Abfahrt Walbersdorf war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in einen Baum geprallt.

Die Person am Lenkrad wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Walbersdorf forderte die Feuerwehr Mattersburg zur Bergung des Unfallautos an. Der PKW wurde mittels Kran auf das Abschleppplateau verladen und anschließend abtransportiert.

Die Feuerwehr Mattersburg stand mit drei Fahrzeugen eine Stunde im Einsatz.