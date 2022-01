Rehe aus Regenwasserabsetzbecken in Mattersburg gerettet

Rehe hatten sich in ein nicht gefülltes Regenwasserabsetzbecken verirrt und konnten dieses nicht mehr eigenständig verlassen, teilte die FF am Sonntag in einer Aussendung mit. Gemeinsam mit der Polizei und einem Jäger wurden zwei Tiere eingefangen und über behelfsmäßige Podeste in die freie Wildbahn entlassen. Ein drittes Reh verletzte sich ohne Fremdeinwirkung so stark, dass es erlegt werden musste.