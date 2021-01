Am 23. Jänner 2021 fand die Feuerwehrkommandanten-Wahl im Feuerwehrhaus Hirm statt. Markus Schachinger wurde zum neuen Kommandanten gewählt und Magdalena Kalles zu seiner Stellvertreterin. Am 1. März wird Kommandant Florian Bedenik von seinem ehemaligen Stellvertreter Markus Schachinger abgelöst. Daraufhin wird das neue Kommandanten-Team die Führung der Feuerwehr Hirm übernehmen. „Ich freu mich, wenn ich Leuten behilflich sein kann und mir macht es Spaß, in meiner Freizeit der Feuerwehr zur Verfügung zustehen. Ich war überrascht so viele Stimmen erhalten zu haben, aber freue mich sehr über meine neue Aufgabe. Magdalena und ich haben schon früher zusammengearbeitet und sind sicher ein gutes Team“, so Markus Schachinger.

Magdalena Kalles ist die erste Feuerwehrfrau, die Kommandant-Stellvertreterin wird. „Ich habe mich spontan entschlossen, zur Wahl anzutreten, aber unser neuer Kommandant Markus Schachinger und ich haben schon früher gut als Team harmoniert. Daher dachten wir, dass es jetzt auch gut klappen wird“, so Kalles. Seit 2017 ist Magdalena Kalles bei der Feuerwehr in Hirm.

Die gebürtige Baumgartnerin wollte immer schon zur Feuerwehr. „Ich arbeite gerne mit Menschen und helfe ihnen auch gerne. Ich mag das miteinander bei der Feuerwehr. Der Teamgeist ist für mich sehr wichtig. Außerdem arbeite ich gerne mit der Jugend und bringe ihnen neue Sachen bei“, so die Kalles über ihre Arbeit bei der Feuerwehr. Die 27-Jährige ist neben der Feuerwehr sonst auch sehr sportlich unterwegs: „Ich bin eine leidenschaftliche Wanderin und habe auch einen Hund“. Weiters war sie für die Jugend in Hirm Betreuerin, und jetzt ist sie auch für die Feuerwehrjugend zuständig.

Momentan ist Kalles noch Löschmeisterin. Der Plan ist, sobald es Covid-19 zulässt, die Kurse zur Kommandantin fertigzumachen. „Leider mussten die Kurse ausgesetzt werden, aber ich hoffe sie werden bald nachgeholt“, so Kalles.