Bad Sauerbrunn: Familienwandertag & Mostheuriger

Die Feuerwehr Bad Sauerbrunn organisierte anlässlich des 1. Mai eine Wanderung für Jung & Alt, die sowohl am 30. April als auch am 1. Mai selbst um neun Uhr beim Feuerwehrhaus startete. Dieses fungierte nicht nur als Startpunkt sondern auch als Ziel, ab 12 Uhr gab es dort nämlich an beiden Tagen einen Mostheurigen, bei dem Essen und Trinken ausgeschenkt wurde.

