Florianis löschten Flurbrand in Mattersburg

Angefacht durch den Wind breitete sich der Flurbrand auf eine Fläche von rund 300m² aus.

Die Anfahrt zum Einsatzort gestaltete sich nicht so einfach da die Feldwege teilweise schon weit zugewachsen und durch den Regen der letzten Nächte aufgeweicht waren. Der Brand selbst wurde dann von zwei Seiten aus bekämpft. Das ersteintreffende Rüstlöschfahrzeug begann mit der Brandbekämpfung am unteren Ende des Einsatzortes, während sich das Tanklöschfahrzeug am oberen Ende positionierte und von dort aus mit dem Ablöschen begann. Der Brand konnte so unter Kontrolle gebracht und in weiterer Folge schnell gelöscht werden.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden