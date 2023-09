Mattersburg: Unfall in Bahnstraße

Am Dienstag, 19. September, wurde die Feuerwehr Mattersburg in den Nachtstunden zu einer Fahrzeugbergung in die Bahnstraße gerufen.

Ein PKW Lenker war stadteinwärts von der Straße abgekommen und hatte eine Straßenlaterne touchiert. Danach prallte er mit seinem Auto frontal gegen eine Hausmauer.

Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsmitteln binden und Trümmerteile von der Fahrbahn entfernen.

Der Lenker wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.

Nach der Freigabe durch die Polizei wurde die Bergung des PKWs mittels Kran durchgeführt und auf das Abschleppplateau verladen. Die Bahnstraße blieb aufgrund der starken Verunreinigung bis zur endgültigen Reinigung durch eine Kehrmaschine gesperrt.

Die Feuerwehr Mattersburg stand mit vier Fahrzeugen für eine Stunde im Einsatz.