Das Warten für die Kinofans hatte am Mittwoch dieser Woche eine Ende: Nach der Corona-bedingten Pause heißt es seit dem 5. August wieder „Film ab“ in Mattersburg und Parndorf.

Die Wiedereröffnung war ursprünglich für Mitte Juli geplant, wegen Verschiebungen von Filmstarts musste der ursprünglich geplante Termin verschoben werden. Die Sicherheit und Gesundheit der Kinobesucher und der Kino-Mitarbeiter stehen bei Cineplexx ganz oben – daher wurden einige Maßnahmen getroffen, die für ein sicheres Miteinander sorgen sollen: Beim Ticketkauf wird nun ein noch stärkerer Fokus auf die Online-Möglichkeiten gelegt. Besucher sind dazu aufgefordert, nach Möglichkeit über cineplexx.at oder über die Cineplexx-App ihre Tickets zu kaufen. Der Sitzplan ist nun angepasst, sodass nach jeder Buchung der Sitzplatz daneben automatisch frei bleibt.

Damit kann der Mindestabstand sichergestellt werden, während Paare, Familien und Gruppen bis zu sechs Personen zusammensitzen können. Im Foyer wird um die Einhaltung des Mindestabstands und das Beachten der Masken-Pflicht bis zum Sitzplatz gebeten. Je nach temporären, regionalen Bestimmungen der Regierung müssen weitere Maßnahmen beachtet werden, alle Details dazu finden sich auf cineplexx.at. „Wir sind wieder zurück und können gar nicht sagen, wie sehr wir uns darüber freuen.

In den letzten Monaten haben wir täglich daran gearbeitet – jetzt ist es endlich soweit und wir können unsere Leinwände in allen Bundesländern wieder bespielen“, berichtet Christian Langhammer (CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film Cineplexx Kinobetriebe). Cineplexx hält für seine Besucher schon im August so einiges parat – die wöchentlichen Kino-Tage „Drei Kino Donnerstag“ und „Kino-Montag“ starten wieder voll durch und auch von der beliebten Miss, Ladies oder Men’s Night bis hin zu einer „Special Preview“ ist alles dabei, was der Kino-August zu bieten hat. Den Anfang machen die Ladies Night mit „The Secret“ und die Men’s Night mit „Unhinged“ am 6. August.