Service für Bürger: Bankomat für Pöttelsdorf

Mit Anfang Mai ging der Bankomat im neuen Dorfzentrum in Pöttelsdorf in Betrieb. Somit ist jetzt auch in Pöttelsdorf die gebührenfreie Bargeldbehebung jederzeit möglich. Ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Lebensqualität in Pöttelsdorf wurde somit gesetzt. Der Betreiber des Bankomaten ist die Gemeinde. Die Kosten für den Bankomat sind von der Anzahl der monatlichen Abhebungen abhängig. Wichtig zu betonen ist, dass die Bargeldbehebung dann jederzeit möglich ist und die Abhebung für die Benutzer gebührenfrei ist.

„Es freut mich sehr, dass es gelungen ist im neuen Dorfzentrum einen Bankomaten zu installieren. Ein Bankomat in Pöttelsdorf ist ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Lebensqualität in Pöttelsdorf“, so Bürgermeister Christian Kurz.

