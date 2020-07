Eines vorweg: Gelder bis zur Höhe von 100.000 Euro sind durch die Einlagensicherung gesichert, darüber hinaus ist sehr unwahrscheinlich, dass man zu seinem Geld kommt. Ausnahme zum Beispiel: Wenn das Guthaben aus dem Verkauf einer privat genutzten Immobilie besteht, kann die Entschädigung insgesamt 500.000 Euro betragen.

Die Bankstellen der Commerzialbank haben bereits geschlossen. Aktuell gibt es keinen Zugriff der Commerzialbank-Kunden auf ihr Konto. Betroffene Kunden der sollten nun bei einem anderen Kreditinstitut so schnell wie möglich ein neues Konto eröffnen. Alle Kunden erhalten in den nächsten Tagen einen Brief von der Einlagensicherung Austria. Dort findet man Login-Daten, wodurch in weiterer Folge das Geld vom „alten“ Commerzialbank-Konto auf das neue transferiert wird.

Bank Burgenland und Erste Bank werden nun für die nächsten zwei Wochen bis 18 Uhr geöffnet halten, um so den Kontotransfer für die KundInnen sicherzustellen.

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) kündigte am Mittwoch nach Bekanntwerden des Bilanzskandals bei der Commerzialbank Mattersburg an, Betroffenen ihre Pensionen vorübergehend bar auszuzahlen. Die Pensionsanweisungen für alle Personen, die ihr Pensionskonto bei der Mattersburg-Bank haben, werden laut Aussendung auf Barauszahlung umgestellt.