Pool-Projekte endeten katastrophal: Prozess

Mit einer Baufirma, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht existierte, wollte ein 26-Jähriger 2021 Swimmingpools errichten.

Drei Projekte scheiterten, die frustrierten Auftraggeber erstatteten Anzeige, weil sie hohe Anzahlungen geleistet hatten.

Am Donnerstag, 27. April, sollte sich der angebliche Bauunternehmer vor Gericht verantworten.

Doch sein Anwalt, Richterin und Staatsanwalt warteten vergeblich.

„Er hat gestern einen Brief mit einer Forderung von 70.000 Euro geöffnet“, berichtete der Verteidiger zu Prozessbeginn. Unmittelbar, nachdem er den Brief gelesen habe, sei der Angeklagte davongelaufen.

Richterin Gabriele Nemeskeri befragte die Zeugen in Abwesenheit des Angeklagten.

Angeklagter hatte auf Willhaben Pool-Errichtung angeboten

„Durch eine Anzeige auf Willhaben wurden wir auf den Angeklagten aufmerksam“, sagte ein 29-jähriger Mattersburger.

Der Angeklagte habe ihm die Errichtung eines Pools um 12.500 Euro angeboten.

Der angebliche Baumeister habe mit den Arbeiten begonnen und dann Anzahlungen verlangt. „Ich zahlte insgesamt 9.000 Euro in bar“, sagte der Mattersburger. Rechnungen habe er keine begonnen.

Nur der Rohbau für die Poolanlage sei fertiggestellt worden, so der Zeuge. „Ich ließ danach auf eigene Kosten die Folierung machen und kaufte die Technik, das kostete 5.000 Euro.“

Auch Nachbar gab Pool in Auftrag

Auch sein 60-jähriger Nachbar hatte bei dem Angeklagten einen Pool in Auftrag gegeben.

„Der große Traum meiner Frau war immer schon ein Pool“, sagte der 60-Jährige.

Er ließ sich von dem Angeklagten, der sich auch bei ihm als Bauunternehmer ausgegeben hatte, ein Angebot stellen. „16.200 Euro sollte der Pool kosten. Komplett mit Folie und Salzanlage“, sagte der Mattersburger.

„Dachte, der Plan ist von einem Volksschüler“

Der Angeklagte habe daraufhin einen Plan vorgelegt, so der Zeuge. „Ich dachte, der ist von einem Volksschüler“, sagte der 60-Jährige.

Im Herbst 2021 sei mit den Arbeiten zügig begonnen werden, jedoch sei, so der Zeuge „viel gepfuscht“ worden.

So seien bei einer Seitenwand statt 25 Zentimeter dicken Ziegeln nur solche mit 15 Zentimetern verwendet worden.

Anfang November 2021 seien Bodenplatte und Wände fertig gewesen. „Er sagte, es geht sich aus bis Jahresende, und er hätte gerne eine Anzahlung“, sagte der Mattersburger. 10.000 Euro habe der Angeklagte verlangt.

Nach der Anzahlung kam der Baustopp

Nachdem er die Anzahlung geleistet hatte, seien keine Arbeiten mehr durchgeführt worden, so der Zeuge. Er habe dem Angeklagten dann den Auftrag entzogen und Betretungsverbot am Grundstück erteilt.

Neben dem halbfertigen Pool ärgerte den Auftraggeber auch die Tatsache, dass der Garten „komplett verwüstet“ worden sei.

Eine Familie aus dem Bezirk Eisenstadt wollte von dem angeblichen Bauunternehmer ebenfalls einen Pool errichten und einen Kanalbruch sanieren lassen.

„10.000 Euro überwiesen wir ihm auf sein Konto“, berichtete die 39-jährige Auftraggebern.

Für den Pool nur die Schalsteine geliefert

Acht Wochen habe der Angeklagte für die Kanalsanierung benötigt und auch dieses Projekt sei nicht fertiggestellt worden, so die Zeugin. „Alles, was wir für den Pool bekamen, waren acht Paletten Schalsteine“, sagte ihr Mann.

Befragt wurde auch der frühere Mitarbeiter des Angeklagten, ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf.

Er habe geglaubt, so der gelernte Maurer, dass der 26-Jährige tatsächlich über eine Firma und eine Gewerbeberechtigung verfüge. Er selbst habe, so der Zeuge, für diese Firma sogar ein Logo und Leiberl in Auftrag gegeben. In Wahrheit habe es die Baufirma gar nicht gegeben.

Bis auf eine Pflasterung bei einem Kunden in Hof am Leithagebirge sei kein Projekt abgeschlossen worden.

Richterin: „Dachten Sie, dass Sie das alles können?“

„Dachten Sie, dass Sie das alles können?“, wunderte sich Richterin Gabriele Nemeskeri.

„Er sagte, man kann die Lizenz kaufen, und dann kann man das alles machen“, berichtete der Zeuge über seinen Ex-Geschäftspartner.

Er selbst habe dagegen protestiert, einen der Pools mit „Fünfzehner-Ziegeln“ zu mauern. „Er sagte, das ist zu teuer, blabla, mach oder geh!“, berichtete der Ex-Mitarbeiter.

Der Prozess wurde vertagt. Mit Spannung wird erwartet, ob der Angeklagte beim nächsten Prozesstermin persönlich erscheint.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.