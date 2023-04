Mattersburger Gastro: Licht am Ende des Tunnels

Der Florianihof war zu 100 Prozent im Besitz der Commerzialbank, 2020 ging die Bank bekanntlich Pleite. Im Juni eröffnete der Südburgenländer Klaus Glavanovics das Traditionswirtshaus wieder, der Betrieb dauerte jedoch nicht allzu lange - am 2. Oktober 2022 wurde das Restaurant wieder geschlossen.

Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft kaufte die Immobilie plus Nachbargebäude und die Bauarbeiten schreiten sukzessive voran. Bereits damals hielt OSG-Chef Alfred Kollar fest, dass wieder Gastro-Leben in das Gebäude einkehren wird, in den Etagen darüber sind die neuen Räumlichkeiten für das BFI vorgesehen. Am Platz der benachbarten Immobilie wird das neue Internat für die Berufsschule, welches sich noch aktuell in der Bahnstraße befindet, erbaut.

„Mit dem Bau des Schülerheims für die Stadtgemeinde befinden wir uns im Zeitplan, wir wollen dort Ende November, Anfang Dezember dieses Jahres fertig sein, sodass der Betrieb dort im Jänner starten kann“, berichtet Kollar, um weiter auszuführen: „Wir hatten kürzlich die Bauverhandlung für die Adaptierungsarbeiten oberhalb vom Florianihof, wo das BFI unterkommen wird. Im Florianihof selbst schreiten die Arbeiten ebenso voran, dort wird wieder eine Gastro für die Öffentlichkeit kommen, wir wollen das Lokal mit heuriger zweiter Jahreshälfte vermieten. Schon angesichts dessen, dass wir daneben das Schülerheim haben, war dies immer so vorgesehen, auch um die Schüler zu verköstigen.“

Ein neues Gastroangebot benötigt Mattersburg auf jeden Fall. Freitag vergangener Woche hatte Dani Berger mit ihrem Peacock den letzten Tag, einen neuen Pächter gibt es noch nicht. Im Dezember 2022 schloss das DJs American Diner von Sepp Neusteurer, auch hier gibt es noch keinen neuen Besitzer. Das Cafe Pub Amerika in der Innenstadt hatte 2021 seinen letzten Tag und steht zum Verkauf. Vorwiegend Lieferservice bot Hannes „Baldi“ Fasching mit seinem thailändischen Lokal „Mai Thai“ im FMZ2000 an, welches er im November 2020 eröffnete. Im vergangenem Jahr schloss er seinen Mattersburger Standort.

Dennoch: Es gab nicht nur Schließungen in letzter Zeit. Mit der Eröffnung des neuen Kulturzentrums im vergangenen Jahr gab es mit dem Haydn-Bräu ein neues Restaurant in Mattersburg. Nach dem Ableben von Peter Dirnbauer wurde auch das Terroir wiedereröffnet und die Cocktail-Bar beim Cineplexx ebenso. Das „Café International“ beim Mattersburger Veranstaltungsplatz hatte nur wenige Wochen geschlossen, die Mörbischerin Judith Vajs führt es nun als „Café Judith“. Und erst vor wenigen Wochen hauchte Gjyle Berdynaj dem leerstehenden Lokal bei der Tankstelle Bogner mit ihrem "Julie's Coffee & Co“ wieder Leben ein.

