Krensdorf: Maximal 50 Euro Zuschuss zum Semesterticket

In den vergangenen Jahren beliefen sich die Kosten für das Semesterticket auf rund 150 Euro. Im alten Beschluss der Gemeinde Krensdorf vom 22. August 2011 war geregelt, einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro zum Semesterticket zu gewähren.

Seit dem 16. Jänner diesen Jahres kostet das Semesterticket nun aber nur noch 75 beziehungsweise 78 Euro. Alle Studierenden bis zu einem Alter von 26 Jahren können sich das Semesterticket entweder online um 75 Euro oder an den Ticketstellen um 78 Euro kaufen.

Bürgermeister Karl Izmenyi. Foto: Gemeinde Krensdorf

Aufgrund dessen wurde der Gemeinderatsbeschluss von 2011, der einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro zusichert, aufgehoben. Stattdessen wurde in der Gemeinde nun beschlossen, die Hälfte der Kosten für das Semesterticket zu übernehmen. Also werden dann von 75 Euro beispielsweise 37,50 Euro von der Gemeinde bezahlt. Maximal werden aber nur 50 Euro Zuschuss gewährt. „Sollte das Semesterticket also nun wieder teurer werden, beispielsweise dann wieder 150 Euro kosten, zahlt die Gemeinde trotzdem nur maximal 50 Euro Zuschuss“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Karl Izmenyi.

Durch diesen neuen Beschluss soll auch verhindert werden, dass sich die Zuschüsse von der Gemeinde und dem Land Burgenland überschneiden. Die Förderung vom Land Burgenland beträgt nämlich ebenfalls 50 % der nachgewiesenen Kosten (hier jedoch maximal € 76,-) pro Semester.

