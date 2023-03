Band „Mindblind“: Single zum zehnten Geburtstag

Nach zehn Jahren Bandgeschichte blickt man auf so einiges an Erfahrungen zurück. „Es gibt eine Menge Erinnerungen, Momente, die man nie vergessen wird und Freundschaften, die uns seit vielen Jahren begleiten. Mit unserer neuen Single blicken wir auf all das zurück und fragen uns gleichzeitig, wo die Zeit hingekommen ist und wann wir eigentlich von einer jungen Newcomer-Band zu einer der am längsten bestehenden noch aktiven Bands der burgenländischen Musikszene wurden", berichtet Sänger und Bassist Harald Leitner.

„Mindblind“ zählt zu den am längsten aktiven Bands im Burgenland

Angefangen hat alles 2013 im bis heute bespielten Proberaum im Elternhaus von Drummer Leon Lederer. Leon und Hari hatten schon davor gemeinsam in einer Band gespielt und wollten nach der Auflösung unbedingt weiterhin gemeinsam Musik machen. Nach der ersten Probe war klar: Leon und Hari brauchten einen zusätzlichen Band-Member. „Hari meinte, er habe einen Bruder der Gitarre spielt“, erzählt Leon. „Und die Mama“, ergänzt Gitarrist Markus Leitner, „hat auch gemeint, dass sie mich mitspielen lassen sollen. Dass ich nach einer Probe schon Mitglied einer neuen Band war, hat mich dann doch etwas überrascht. Aber gut, anscheinend funktioniert das halt so.“

Und die Mama hat auch gemeint, dass sie mich mitspielen lassen sollen Markus Leitner

Jetzt brauchte die Band nur noch jemanden für den Gesang. Vorübergehend hat das mal Hari übernommen. „Tja, das vorübergehend dauert jetzt auch schon zehn Jahre. Und dass so eine kurze Probe das ganze Leben umkrempelt, hätte wohl keiner von uns gedacht", erinnert sich Markus. Es folgten kurz darauf die ersten Auftritte, bereits nach wenigen Wochen spielte man beim burgenländischen Bandwettbewerb "America Is Waiting" mit. Anschließend spielten sich die Drei durch alle kleinen Kneipen und Clubs in der näheren Umgebung und knüpften Kontakte in der Musikszene. Eine zweiwöchige Osteuropa-Tour, ein Konzert als Vorband der amerikanischen 90er-Jahre-Helden von Ugly Kid Joe, der Auftritt im ausverkauften Eisenstädter e-Cube im Rahmen des "Girls Gone Wild"-Festivals und Vieles mehr zählen zu den Momenten, an denen sich alle Bandmitglieder noch heute gerne zurückerinnern.

Zwei EPs, ein Album und sieben Singles veröffentlicht

Inzwischen hat „Mindblind“ zwei EPs, ein Album und im sieben Singles veröffentlich. Mit der Veröffentlichung der EP "Gegenwindschiffen" erfolgte der Umstieg von englischen Texten auf jene in Mundart. „Es fühlt sich einfach authentischer an, in unserer Muttersprache zu singen und ich habe das Gefühl, dass die Leute seitdem auch wirklich auf unsere Texte hören und verstehen, was wir mit unseren Songs ausdrücken wollen", weiß Harald, der zu einem großen Teil für das Songwriting verantwortlich ist.

Zur Feier des zehnten Geburtstages steht nun der nächste große Meilenstein an. "Die Jubiläums-Show am 10. März in der Arena Wien wird vollgepackt sein mit allen Highlights der Diskografie, viel Humor, Energie und Emotionen", verspricht Schlagzeuger Leon. Mit von der Partie auch "Max Schabl und das Volk der Mäuse" aus dem Bezirk Oberpullendorf sowie die Salzburger "Glue Crew". "Wir freuen uns schon sehr darauf, uns mit diesen großartigen Künstlern und Freunden die Bühne zu teilen und sind dankbar dafür, dass sie sich bereiterklärt haben, unseren Geburtstag mit uns gebührend zu feiern"

Tickets für das Konzert gibt es hier. Die neue Single "Wos is passiert" kann man sich auf allen verbreiteten Streamingplattformen anhören .

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.