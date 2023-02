Fix! ÖVP erhebt Einspruch bei Bürgermeisterwahl

Die Forchtensteiner Lokalpolitik kommt nicht zur Ruhe. Nach den Gemeinderatswahlen im Oktober vergangenen Jahres kam es zur Bürgermeisterstichwahl. Sieger war SPÖ-Kandidat Alexander Rüdiger Knaak, die ÖVP legte Einspruch ein.

Das Urteil der Landeswahlbehörde

Der Einspruch wurde im Februar 2023 abgelehnt. Neusteurer möchte diesbezüglich eines klarstellen: „Unserem Antrag, der die Neuauszählung im Wahlsprengel 2 beantragte, wurde von Seiten der Landeswahlbehörde stattgegeben.“ Dies wurde auch durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass SPÖ-Kandidat Alexander Knaak Bürgermeister bleibt.

Wer kommen will, ist gern geseh‘n, es wird ma koana z‘wida werd‘n.“ Josef Neusteurer ÖVP Forchtenstein

In dem Bescheid wurde jedoch sinngemäß bestätigt, dass aufgrund verschiedener Unregelmäßigkeiten eine Neuwahl prinzipiell notwendig wäre. Das Problem daran: Dieser Antrag wurde von der ÖVP nicht gestellt, aus diesem Grund musste der Einspruch abgewiesen werden. Nun ist fix, dass man in die nächste Instanz gehen wird, wie Neusteurer berichtet: „Ja, wir werden Einspruch beim Verfassungsgerichtshof erheben. Wir übergeben die Angelegenheit der Landespartei, diese wird Einspruch erheben“, berichtet Neusteurer. Bis eine Entscheidung fällt, kann dies einige Monate dauern, der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung, der Gemeinderat kann seiner Tätigkeit nachgehen, auch Bürgermeister Knaak bleibt im Amt.

Neusteurer feiert Geburtstag

Inmitten dieses ganzen Trubels hatte Josef Neusteurer Geburtstag. Mittlerweile hat er ein stolzes Alter von 60 Jahren erreicht und schon vieles erlebt. Seit 40 Jahren ist er schon ein Teil der Politik Forchtensteins und vertritt seit 10 Jahren die ÖVP als Vizebürgermeister, wo er sich für verschiedenste Projekte einbringt.

„Die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien und den Bürgern und Bürgerinnen von Forchtenstein gefällt mir schon immer“, erzählt Neusteurer, „aus diesem Grund möchte ich auch weiterhin noch in der Politik bleiben.“ Ein baldiges Ende für seine politische Karriere ist momentan also noch nicht in Sicht, wobei sich das natürlich auch noch ändern kann.

Jedoch ist Neusteurer nicht nur dort tätig: Außerhalb seiner Heimatgemeinde Forchtenstein betreibt er gemeinsam mit seiner Gattin Judith in der Erdbeergemeinde Wiesen ein Jugendlokal und Kaffeehaus mit dem Namen „Kondi“. Dieses Lokal, das ein beliebter Treffpunkt für die Menschen aus Wiesen ist, führen die beiden nun schon seit 21 Jahren. Auch das Lokal „Dj‘s american Diner“ gehörte bis vor kurzem Neusteurer und seiner Frau. Übernommen haben sie dieses im September 2015, der letzte Tag vor der Schließung war der 22. Dezember 2022. Neusteurer musste sich schweren Herzens von dem Lokal trennen und sucht seitdem nach einem Nachmieter.

Gratulationen am „Tag der offenen Tür“

Zu seinem 60er am 15. Februar 2023 feierte Neusteurer am in seinem Lokal „Kondi“. Ab 10 Uhr herrschte dort ein regelrechter „Tag der offenen Tür“, wie er es selbst betitelte. Mittels einem Aufruf in den sozialen Medien lud er jeden mit einem lustigen Spruch ein, ihm an diesem Tag einen Besuch abzustatten und mit ihm gemeinsam zu feiern.

Diesem Ruf sind auch viele gefolgt: Neben einigen Gästen, die Neusteurer begrüßen durfte, kam auch Bürgermeister Matthias Weghofer gemeinsam mit ein paar seiner Gemeindevorstände sowie Bürgermeister Karl Izmenyi aus Krensdorf um ihm persönlich zu gratulieren. Auch die Feuerwehr Neustift stattete Neusteurer mit einer Abordnung einen Besuch ab und überbrachte die Glückwünsche der Heimatfeuerwehr.

„Ich freue mich, dass so viele Besucher und Besucherinnen da waren um meinen Geburtstag zu feiern“, berichtet Neusteurer, „ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die gekommen sind, und für die vielen lieben Glückwünsche!“

