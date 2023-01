Liegewiese beim Stausee: Gemeinde erweitert Besitz

Werbung

Bei der letzten Gemeinderatssitzung im alten Jahr am 15. Dezember wurde einstimmig von allen Parteien beschlossen, die Liegewiese beim Stausee und zwei Parzellen vom Mobilheimplatz zu kaufen. Bisher wurden diese Plätze von der Gemeinde gepachtet, nun gab Helene Altenburger sie jedoch zum Kauf frei. Diese Möglichkeit wurde sofort genutzt und die Plätze zu einem Preis von 130.000 Euro gekauft.

„Für uns als Gemeinde ist es natürlich immer gut, wenn der Grundbesitzer an die Gemeinde verkauft“, erklärt Bürgermeisterin Friederike Reismüller. Insgesamt machen die Liegewiese und die Plätze am Mobilheim ungefähr 8.000 Quadratmeter aus. Es wird alles so beibehalten, wie es bisher war, nur beim Parkplatz hinten wird es eine Veränderung geben. Hier ist schon seit Längerem ein Hochwasserprojekt für den Stausee geplant, der Kauf erleichtert dieses Projekt natürlich sehr.

Grundstück von Spar im Gespräch

Das Grundstück des erst kürzlich geschlossenen Spar-Marktes gehört auch der Familie Altenburger, das Gebäude der Firma Wutzelhofer. „Beim Grundstück sind wir momentan im Gespräch mit der Familie Altenburger“, berichtet Reismüller. Mit der Firma, welche das Gebäude besitzt, wurde bisher noch kein Kontakt aufgenommen. „Der Nachbar des Spargrundstücks würde auch gerne den hinteren Teil des Gebäudes erwerben“, erzählt Vizebürgermeister Josef Neusteurer, „jedoch gibt es dort keinen Zugang, der müsste erst geschaffen werden.“

Dies würde dann jedoch etwaige zukünftige Planungen von Umbauungen seitens der Gemeinde verkomplizieren. „Die genauen Details und was genau dann gemacht wird, wird bei der nächsten Gemeinderatssitzung besprochen werden“, so Neusteurer.

Die Gemeinde hat auf jeden Fall Interesse an dem Grundstück sowie am Gebäude. „Eventuell könnte wieder ein Nahversorger in das Gebäude einziehen“, so Reismüller.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.