Parteien einig: Pflegestützpunkt am ehemaligen Spar-Areal geplant

Schon vor einiger Zeit wurde im Gemeinderat einstimmig der Beschluss gefällt, das ehemalige Spar-Areal zu kaufen. Dies wurde bereits „erledigt“, nun wurde am 22. Juni bei der Gemeinderatssitzung über die Pläne für die Nutzung dieses Geländes entschieden.

FLF forderte Aufnahme als Tagesordnungspunkt

Nachdem nach eigenen Angaben im Vorfeld keine Kontaktaufnahme von der SPÖ zur Freien Liste Forchtenstein gemacht wurde, brachte Obmann Christian Spuller einen Tagesordnungspunkt zur Nutzung des ehemaligen Spar-Areals ein. „Da viele Gerüchte in Forchtenstein über die Nutzung umgehen, wir offiziell jedoch noch über nichts informiert wurden, wollten wir gerne Klarheit in diesem Projekt haben“, erklärt Spuller.

Laut Spuller gestaltet sich die Zusammenarbeit im Gemeinderat nach wie vor sehr schwierig, ihm fehlt vor allem die Kommunikation von Seiten der SPÖ. „Wir sind für alle Ideen offen, nur würden wir gerne mehr einbezogen werden, wie wir schon öfters betont haben“, so Spuller, „unser Hauptanliegen ist, dass bei großen Projekten, die unsere Gemeinde betreffen, mehr Informationen ausgetauscht werden und eine bessere Kommunikation über die Parteigrenzen hinweg herrscht.“

Auch Vizebürgermeister Josef Neusteurer von der ÖVP empfindet die Zusammenarbeit der SPÖ seit dem Wechsel des Spitzenkanditaten als spärlicher. „Da es keine absolute Mehrheit gibt und die Mandate eigentlich sehr verteilt unter uns sind, sollten wir uns auf Augenhöhe begegnen können“, erklärt Neusteurer, „jedoch werden auch wir wenig eingebunden und erfahren sehr kurzfristig von Plänen.“

Nach der geäußerten Kritik der FLF und ÖVP gab es eine erweiterte Vorstandssitzung am Montag, den 19. Juni, bei der die SPÖ ihren Plan für das ehemalige Spar-Areal erstmals vorstellte. Bei der Gemeinderatssitzung am 22. Juni wurde das Projekt nochmals präsentiert und in Einzelheiten besprochen.

Die Kritik von FLF und ÖVP kann der SPÖ-Ortschef nicht nachvollziehen: „Ich stehe jedem natürlich jederzeit gerne für Auskünfte zur Verfügung“, äußerte sich Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak dazu, „auch Vorschläge und Meinungen sind immer willkommen und konnten im Rahmen der erweiterten Vorstandssitzung eingebracht werden.“

Pflegestützpunkt und Greißlercafé sind geplant

Knaak stellte folgende Pläne vor: Auf dem von der Gemeinde gekauften Gelände soll ein Pflegestützpunkt mit betreutem Wohnen, häuslicher Pflegedienst und Tagesaufenthaltsstätten errichtet werden. Mit dieser Idee soll der älteren Bevölkerung geholfen sowie der Ortskern wiederbelebt werden. „Die Pflegestützpunkte sind ein Konzept des Landes, welches meiner Meinung nach sehr zeitgemäß ist“, erläutert Knaak, „ immer mehr Menschen brauchen Hilfe im Alltag und Pflegepersonal ist immer schwieriger zu finden.“ Zusätzlich zu dem Pflegestützpunkt soll ein Greißlercafé daneben entstehen. Hier handelt es sich um ein Café, das die Wirtschaft in Forchtenstein ankurbeln soll, verbunden mit einem Greißler, der die Grundnahrungsmittel und regionale Produkte aus der Umgebung abdecken soll. Auch eine Ordination für einen Hausarzt soll in diesem Modell eingeplant werden.

Anders als in anderen Gemeinden, bei denen der Pflegestützpunkt meist etwas außerhalb des Dorfes gebaut wird, soll dieser in der Burggemeinde mitten im Ortskern seinen Platz finden. „Die Platzsituation im Ort birgt einige Vorteile“, erklärt Knaak, „so nutzen wir einerseits einen bereits versiegelten Standort und müssen nicht auf einer Wiese neu bauen, andererseits haben auch die Menschen in der Pflegeeinrichtung die Möglichkeiten aktiv am Dorfleben teilzunehmen.“ Laut ihm befindet sich die Gemeinde Forchtenstein momentan in einer sehr guten Gesprächssituation und sieht dem Projekt zuversichtlich entgegen. „Wir warten jetzt natürlich noch auf die Prüfung der Aufsichtsbehörde und auf die Zustimmung des Landes“, so Knaak, „ jedoch sind wir positiv gestimmt.“ Für den Entwurf des gesamten Projektes ist das ortsbekannte Architekturbüro Plankraft beauftragt worden.

ÖVP und FLF einverstanden

Der ÖVP unter Vizebürgermeister Josef Neusteurer gefällt das Konzept sehr gut. „Das Projekt ist unserer Meinung nach top, da kann man nichts sagen“, berichtet Neusteurer, „ die Dringlichkeit eines Greißlers und eines Cafés ist uns natürlich bekannt, deswegen unterstützen wir diese Idee sehr.“ Auch wenn er gerne mehr Mitspracherecht bei den Planungen gehabt hätte, steht Neusteurer nach eigenen Angaben komplett hinter dem Projekt. „Wir werden diesen Plan bei den Gesprächen mit dem Land zu 100 Prozent unterstützen“, erzählt Neusteurer. Auch von Seiten der Freien Liste Forchtenstein kommt positives Feedback. „Die Ideen gefallen uns sehr gut“, so Christian Spuller, „über Details müssen wir natürlich noch diskutieren, aber im großen Ganzen ist das Konzept super.“ So sehr ihm die Dringlichkeit des Pflegestützpunktes bewusst ist, möchte er jedoch in Zukunft auch andere Projekte in den Fokus stellen. „Natürlich ist es wichtig, dass wir uns um unsere älteren Mitmenschen kümmern, jedoch sollten wir auch in die andere Richtung blicken“, so Spuller, „wir sollten auch die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nicht außer Acht lassen.“