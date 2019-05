Eindrücke vom Hochwasser im Bezirk Mattersburg .

Das Unwetter im Bezirk Mattersburg am vergangenen Wochenende hatte eine Dimension erreicht, die man in diesen Breiten nicht kennt. Die Wetterkapriolen hielten die Bevölkerung in Atem und die Feuerwehr auf Trab. Die BVZ hat einige Schnappschüsse aus dem Netz gesammelt und in einer Collage zusammengestellt.