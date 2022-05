Gymnasium Mattersburg feierte seinen Schulball in Neudörfl .

Am Freitag fand im Martinihof in Neudörfl der Schulball des Bundesrealgymnasiums Mattersburg statt. Das Motto des Balles lautete heuer: "Unsere letzte Mission". Nicht nur die Maturanten und Maturantinnen, sondern auch zahlreiche Gäste feierten bis spät in die Nacht.