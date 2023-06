Musikschulbeiträge werden erhöht

In Neudörfl gibt es eigentlich zwei Musikschulen. Beide sind allerdings unter einem Dach vereint, weshalb das auf den ersten Blick gar nicht so leicht ersichtlich ist. Bettina Hirschheiter, die Direktorin der Gemeinde Musikschule Neudörfl erklärte erst kürzlich das Modell dahinter: „Die Gemeinde-Musikschule Neudörfl wurde 1988 gegründet. Im Jahr 1993 wurde ein Teil der Gemeinde-Musikschule vom ehemals ‚Volksbildungswerk Burgenland‘, jetzt ‚Burgenländisches Musikschulwerk‘ übernommen. Die Gemeinde Neudörfl erklärte sich damals erfreulicherweise dazu bereit, den restlichen Teil, der nicht übernommen wurde, als ‚Gemeinde-Musikschule‘ weiter zu betreiben. So kam es dazu, dass wir intern eigentlich zwei getrennte Musikschulen sind.“

Das spiegelt sich auch im Beschäftigungsverhältnis der Lehrerschaft wider. Ein Teil wird vom Musikschulwerk beschäftigt, ein anderer Teil – die Lehrer und Lehrerinnen der Gemeindemusikschule – werden auf Werkvertragsbasis von der Gemeinde entlohnt. Im Gegensatz zu ihren Kollegen und Kolleginnen der Zentralmusikschule erhalten diese kein 13. und 14. Gehalt, sie bekommen überhaupt nur zehn Gehälter, da in den Sommermonaten kein Unterricht stattfindet.

Unterrichtsstunden und Preise sind einheitlich aufeinander abgestimmt

Über viele Jahre hinweg war es auch so, dass die Dauer der Unterrichtsstunden nicht einheitlich war. Es konnte also vorkommen, dass bei einem Kind, das zum Beispiel Trompete bei einem Lehrer der Zentralmusikschule lernte, die Unterrichtsdauer 45 Minuten betrug, bei einem anderen Kind, das im gleichen Haus Querflöte von einer Lehrerin der Gemeindemusikschule beigebracht bekam, dauerte eine Unterrichtsstunde hingegen 50 Minuten – oder umgekehrt. Auch die Preise konnten variieren: Die kürzere Unterrichtseinheit konnte mehr kosten als die längere usw. Deshalb hat man in den vergagenen Jahren versucht, alles auf einen gleichen Nenner zu bringen, was auch gelungen ist: Die Einheiten dauern nun gleich lang und die Kosten pro Unterrichtsstunde orientieren sich an denen der Zentralmusikschule Mattersburg. Werden also die Preise dort erhöht, zieht die Gemeinde nach. Das ist gängige Praxis und Konsens zwischen den Parteien gewesen.

Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, von der bisherigen Praxis abzuweichen und einen anderen Ansatz zur Finanzierung der Musikschule in Neudörfl zu finden Robert Perger und Robert Gredelj, FPÖ Neudörfl

Laut einem Gemeindevorstandsbeschluss vom 14. März 2014 wurde zudem vereinbart, die steigenden Einnahmen prozentuell an die Lehrer und Lehrerinnen mit Werkvertrag weiter zu reichen. Die Gemeinde selbst macht somit keinen Gewinn. Zuletzt wurden die Werkverträge für das Schuljahr 2022/23 erhöht, berichtete SPÖ-Gemeinderätin Nicole Fudel in der Sitzung. Für das kommende Schuljahr soll es erneut eine Erhöhung geben – heißt aber eben gleichzeitig, dass die Preise für Musikstunden moderat steigen werden (bis zu 20 Euro pro Semester). Sowohl für den Unterricht in der Gemeinde-, als auch den der Zentralmusikschule.

Somit wurden also zwei Beschlüsse im Gemeinderat gefasst: einerseits die Angleichung der Preise, andererseits die Weitergabe der Erhöhung an das Lehrpersonal der Gemeindemusikschule. Die FPÖ stimmte gegen die Erhöhung und folgerichtig auch gegen die Weitergabe (bzw. enthielt sich der Stimme, denn ohne Erhöhung lässt sich auch nichts verteilen).

Musikunterricht darf kein Privileg für Besserverdiener sein

„Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, von der bisherigen Praxis abzuweichen und einen anderen Ansatz zur Finanzierung der Musikschule in Neudörfl zu finden“, sagen FPÖ-Ortsparteivorsitzender Robert Perger und FPÖ-Gemeinderat Robert Gredelj. „Die stetige Orientierung an den steigenden Beiträgen der Bezirksmusikschule Mattersburg führt zu einer kontinuierlichen Verteuerung der Musikschule in Neudörfl. Angesichts des Budgets der Gemeinde Neudörfl sollte es alternative Wege geben, um die Kosten nicht ständig zu erhöhen.“ Ihnen sei es wichtig, dass die Musikschule nicht zu einem Privileg für finanziell Bessergestellte wird. „Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass gerade jungen Menschen in Neudörfl der Zugang zu Kunst und Kultur auch weiterhin ermöglicht wird.“

Kein Kind wird zurückgelassen, verspricht der Bürgermeister

Dem spricht auch Bürgermeister Dieter Posch nicht gegen. Er versichert, „dass kein Kind zurückgelassen wird.“ Sollten tatsächlich plötzlich weniger Kinder den Musikunterricht besuchen, werde mit Sicherheit von Seiten der Musikschule nachgefragt, was die Ursache davon ist. Ist sie finanzieller Natur, werde man eine Lösung finden. Von einer generellen Subventionierung hält Dieter Posch allerdings nicht viel, weil dann wiederum begründet werden muss, warum das eine Kind mehr zahlt als das andere.

Von den insgesamt 200 Schülern und Schülerinnen, die in beiden Musikschulen unterrichtet werden, werden 60 durch das Zusatzangebot der Gemeinde betreut. Laut Rechnungsabschluss, sagt Bürgermeister Dieter Posch, wuren dafür 26.715,20 Euro an Elternbeiträgen eingenommen. „Dem gegenüber stehen Ausgaben für die Gemeindemusikschule von 86.307,45 Euro. Das heißt, wir subventionieren aus dem Budget die Musikschule jetzt schon mit 59.592,25 Euro.“ Posch rät der politischen Konkurrenz, sich den selbst mitbeschlossenen Rechnungsabschluss diesbezüglich noch einmal genauer anzusehen.

Die FPÖ bleibt trotzdem bei ihrer Haltung, dass es sich die Gemeinde angesichts der aktuell weiterhin hohen Lebenserhaltungskosten leisten kann und sollte, „andere Formen der Förderung zu finden, um talentierten Kindern den Zugang zur Musikschule zu ermöglichen. In Zeiten steigender Kosten sollte niemand erst als Bittsteller auftreten müssen, um diese Möglichkeit zu erhalten.“ Perger und Gredelj betonen auch den Stellenwert von Musik in Neudörfl: „Die Musikanten aus der Gemeinde sind überregional bekannt und gefragt und die künstlerische Bedeutung und der positive Einfluss der Musik auf die Gemeinschaft sind unbestreitbar.“

Im Grunde befinde man sich hier in einer marktwirtschaftlichen Zwickmühle, denn auch die Lehrkräfte der Gemeindemusikschule müssen sich ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Deshalb sei eine Erhöhung der Beiträge und eine Weitergabe an die Lehrer durchaus sinnvoll. Darauf machte nicht nur die SPÖ, sondern auch Raphael Fink von den Grünen aufmerksam. „Wenn sie das nämlich nicht können, werden sie sich nach einem anderen Job umsehen. Dann können noch weniger Kinder gefördert werden, weil keine Lehrkräfte mehr vorhanden sind“, so Fink. Letztendlich müsse man beide Seiten irgendwie in Einklag bringen.