Sigleßer Band „Veranda“: „Keine Musik zum Rumhüpfen“

Ende Mai sollte beim Oktaeder in Sigleß ein Freiluftkonzert stattfinden. Die Band „Veranda“ wollte für musikalische Unterhaltung sorgen. Aufgrund des schlechten Wetters wurde das Konzert nun auf den 16. Juli verschoben.

Vor ungefähr einem Jahr haben Michael Hareter, Dieter Leitgeb und Simon Kern begonnen gemeinsam Musik zu machen.

„Die Veranda ist ein Raum in einem Haus, der nicht drinnen und auch nicht draußen ist. Das passt zu unserem Musikstil.“

Zusammengefunden hat die Band über die Webseite „Bandsuche.at“. Dort hatten sich Dieter Leitgeb und Michael Hareter kennengelernt. Für die beiden war schnell klar, dass sie gemeinsam auf die Bühne wollten. Weil ihnen zu zweit allerdings der Rhythmus fehlte, holten sie Simon Kern dazu.

„Die Veranda ist ein Raum in einem Haus, der nicht drinnen und auch nicht draußen ist. Das passt zu unserem Musikstil, der auch nicht festgelegt ist. Aus dieser Wortableitung ist unser Name entstanden“, erklärt Dieter Leitgeb die Bedeutung des recht ungewöhnlichen Bandnamens.

Premiere fand im „Cafe Expresso“ in Oberpullendorf statt

Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten sie vor ein paar Wochen im „Cafe Expresso“ in Oberpullendorf.

Michael Hareter schreibt viele Lieder für die Band selbst. Dieter Leitgeb textet auch gerne Lieder von bekannten Künstlern, wie John Lennon, in Dialektmusik um. Dieter Leitgeb beschreibt die Musik der Band als „keine Musik zum Rumhüpfen“, sondern als melodiös und anspruchsvoll.

Was die Zukunft noch für die Band bereithält, ist ungewiss. „Die Lieder, die Michael schreibt, sind unglaublich. Daraus könnte möglicherweise was Größeres werden. Vielleicht werden wir auch entdeckt. Was weiß man schon“, sagt Dieter Leitgeb.

