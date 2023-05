Jetzt spricht die Neudörfler Jugend

Rund zwanzig Jugendliche kamen dieser Einladung nach, was Bernhard Götz besonders freute. „Ich habe von einer größeren Nachbargemeinde gehört, dass bei einer ähnlichen Veranstaltung nur drei Jugendliche dabei gewesen sind. Deswegen war ich anfangs auch etwas skeptisch.“ Die Neudörfler Jugend hat allerdings bewiesen, dass diese Skepsis gänzlich unbegründet war und dass Neudörfl auf sie zählen kann, wenn sie gebraucht wird. Dass Eltern mit Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aktiv auf die Veranstaltung im Vorfeld von den Ausschussmitgliedern angesprochen wurden und dass in Fußballgruppen die Aktion geteilt wurde, war sicherlich auch hilfreich.

Bei der Veranstaltung wurden die Jugendlichen zuallerst darum gebeten, drei Gruppen zu bilden. Diese erhielten jeweils die Aufgabe, die Fragestellungen: „Was gibt es derzeit in Neudörfl für die Jugend?“ und „Was fehlt in Neudörfl für die Jugend?“ intern zu bearbeiten. Danach wurden die Ergebnisse sozusagen im Plenum – bei Pizza und Getränken – präsentiert. Was die Jugendlichen dabei sicherlich auch lernen konnten und einen erfreulicher Nebeneffekt darstellte: wie funktionieren eigentlich demokratische Prozesse?

Funcourt, Jugendtaxi oder ein Fest für Jugendliche wurden genannt

Was fehlt nun aber den Jugendlichen bzw. was kann die Gemeinde bei bestehenden Freizeitangeboten noch verbessern? Bernhard Götz fasst ein paar Ideen zusammen, die häufiger genannt wurden: „Im Bereich sportliche Aktivitäten stand zum Beispiel ein Funcourt oder ein öffentlicher Beachvolleyballplatz ganz hoch auf der Liste.“ Beim Fußballplatz gleich neben dem Tennisplatz, auf dem in der Freizeit gekickt werden kann , ging der Wunsch in Richtung Attraktivierung, mit besserem Rasen – zwar nicht unbedingt ein „Wembley-Grün“, aber doch etwas dichter und robuster – und richtigen Toren mit Netzen. „Zusätzlich wurden Themen genannt wie etwa ein Jugendtaxi oder ein Discobus, öffentliche Trinkbrunnen, Orte zum Treffen wie z.B. einen Pavillon mit Sitzmöglichkeiten oder auch ein Fest für Jugendliche, organisiert von Jugendlichen.“ Vereinzelt wurden noch weitere Themen angesprochen.

Dass sich die Gemeindepolitik auch tatsächlich für die Jugend interessiert, zeigt auch die starke Anwesenheit von Politikern und Politikerinnen, die im Ausschuss „Kinder und Jugend“ vertreten sind. Bürgermeister Dieter Posch blieb der Veranstaltung bewusst fern, wie er schon vorher ankündigte: „Ich denke zwar nicht, dass ich eine derart große Autoritätsperson bin, dass die Jugendlichen eingeschüchtert sind. Mit Berni Götz gibt es allerdings einen idealen Ausschussleiter, der erstens vom Alter her näher bei der Jugend und zweitens neu in der Gemeindepolitik ist. Daher ist die Gefahr geringer, dass er die Jugendlichen mit Sätzen abspeist wie: ‚das haben wir schon alles probiert‘ oder ‚das geht nicht, weil…‘“

Dank an die Jugendlichen - „Jetzt ist die Gemeinde gefragt.“

Ende Mai findet nun die nächste Ausschusssitzung statt, bei der alle Vorschläge besprochen und diskutiert werden. Dass jetzt die Gemeinde in einer gewissen Verantwortung ist, die Ideen der Jugendlichen nicht einfach verpuffen zu lassen, dem ist sich auch Bernhard Götz bewusst: „Zunächst möchte ich mich noch einmal bei den Jugendlichen für ihre Mitarbeit bedanken. Und jetzt sind wir als Gemeinde gefragt.“

