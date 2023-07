Gemeinde Antau beschließt die Erstellung eines Urnengräberfeldes

Nach vielen Gesprächen und Vorarbeiten hat der Gemeinderat bei der kürzlich stattgefundenen Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen, dass es in Zukunft auf dem Antauer Friedhof auch ein Urnengräberfeld geben wird. „Seit vielen Jahren besteht der Wunsch, eine Möglichkeit zur Bestattung von Urnen zu schaffen, daher wurde in den letzten Monaten intensiv an diesem Vorhaben gearbeitet“, so Bürgermeister Frank Wiemer.

Die einzelnen Gräber sollen dabei 100 x 80 Zentimeter groß sein und von den zukünftigen Inhabern nach ihren Vorstellungen gestaltet werden können. „Es war uns dabei sehr wichtig, dass die individuellen Wünsche für das Aussehen der Grabstellen berücksichtigt werden können“, so der Bürgermeister.

Seitens der Gemeinde wird es hier nur wenige Vorgaben geben, wodurch für die Inhaber eine individuelle Gestaltung möglich ist. Von vollständig geschlossenen Gräbern, über Gräber mit Blumenschmuck, Gräber mit Urnenstelen bis hin zu Gräbern mit einer im Gras eingelassenen Gedenkplatte soll vieles möglich sein.

In der Mitte des Urnengräberfeldes wird ein Baum gepflanzt, der Schatten spenden soll und rundherum werden Bänke zum Verweilen aufgestellt.

Für die Umsetzung des Projektes wurden von der Gemeinde mehrere Steinmetzbetriebe eingeladen, um Gestaltungsvorschläge und Angebote einzubringen. Der Auftrag zur Errichtung wurde nach einigen Verhandlungsrunden an die Steinmetzmeister Pauleschitz GmbH aus Draßburg vergeben. Der Preis beläuft sich hierbei auf rund 54.000 Euro.

Die Arbeiten auf dem Gemeindefriedhof sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Interessenten, die eine Grabstelle haben möchten, können sich hier bereits an das Gemeindeamt richten und sich unverbindlich zur Vergabe anmelden.