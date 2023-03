Startschuss für die Sauerampferkino-Saison in der Genussquelle

Die Filmreihe des Bad Sauerbrunner Kulturvereins „Sauerampfer“ hat bereits Tradition. Jeweils im Frühjahr und im Herbst werden in der Regel an vier Abenden ausgesuchte, qualitativ hochwertige und von der Kritik gelobte Filme aufgeführt. Das Frühjahrsprogramm kann mit folgenden Streifen aufwarten:

Freitag, 3. März, 20 Uhr, „Taxi Teheran“

Iran 2015, 82 Min, Deutsche Fassung, Dokufiktion, Ohne Altersbegrenzung

Jafar Panahis subversive Meisterleistung: Eine Taxifahrt durch Teheran als bissiger Kommentar auf das Land, das seinem bekanntesten Regisseur Berufsverbot auferlegte. Heiter, melancholisch und ohne jegliche Bitterkeit. Subtil verknüpft der preisgekrönte iranische Filmregisseur in seinem in weiten Teilen dokumentarischen Film Fiktion und Realität. Ein außerordentlicher Film und Höhepunkt im Berlinale-Wettbewerb 2015.

Regie: Jafar Panahi

Mit: Jafar Panahi, Hana Saeidi, Nasrin Sotudeh

Freitag, 10. März, 20 Uhr, „Me We“

Österreich 2020, 115 min, Deutsche Originalfassung, Spielfilm, Komödie, Altersfreigabe ab 12 Jahren.

Vier Menschen, vier Überzeugungen, vier Schicksale: Marie fährt ans Mittelmeer, um Menschen in Seenot zu helfen. Marcel gründet einen Geleitschutz für Frauen vor „übergriffigen Migranten“. Petra nimmt einen traumatisierten Geflüchteten auf. Und der Asylheimleiter Gerald wird von einem Bewohner auf die Probe gestellt. Unweigerlich prallen linke und rechte Weltanschauung aufeinander.

Me, We – das ist das kürzeste Gedicht aller Zeiten und bringt die Realitäten der gegenwärtigen Migrationsgesellschaft auf den Punkt: Wer bin ich, und wer kann ich sein – und sind die anderen wirklich so anders? Von diesen Erfahrungen, die wir mit unserer Begeisterung und Naivität, mit unserer Skepsis und Ohnmacht machen, erzählt der prominent besetzte Film von David Clay Diaz und fokussiert dabei auf die feinen Zwischentöne, die dieses vielfältige Zusammenleben für alle bedeutet. Regie: David Clay Diaz

Mit: Lukas Miko, Verena Altenberger, Barbara Romaner, Mehdi Meskar, Alexander Srtschin

Freitag, 17. März, 20 Uhr: Madame Marguerite oder die Kunst der schiefen Töne

Frankreich/Belgien/Tschechien 2015, 127 Minuten. Deutsche Fassung, Tragikomödie, Altersfreigabe ab 12 Jahren. Frei inspiriert von Florence Foster Jenkins Biografie erzählt der Film die Geschichte einer Opern-Diva, die eigentlich nicht singen kann. Mit Meisterhand zeichnet Regisseur Xavier Giannoli das Portrait einer starken Frau, die um Anerkennung ringt. Darüber hinaus ist sein emotionales Filmepos ein Zeitdokument über die 1920-er Jahre in Paris, das Aufkommen der Clubs, des Jazz und der Rebellion gegen die Bourgeoisie. Regie: Xavier Giannoli. Mit: Catherine Frot, Christa Théret, André Marcon, Michel Fau.

Freitag, 24. März, Uhr: Smuggling Hendrix – nicht ohne meinen Hund

Zypern 2018, 92 Minuten, Deutsche Fassung, Komödie, Altersfreigabe ab 6 Jahren. Ein erfolgloser Musiker will weg aus dem griechischen Teil Zyperns und ein neues Leben im Ausland beginnen. Doch dann läuft ihm sein geliebter Hund weg, ausgerechnet in den türkischen Teil der Insel – der Beginn einer absurden Reise.

Der Film erzählt charmant und mit liebevollen Charakteren die Geschichte eines Mannes, der seinen Hund verliert. Dessen Versuch, ihn wieder zu bekommen, verdeutlicht anschaulich, wie die Grenzen, die zwischen Menschen stehen, sowohl real als auch imaginär aufgebrochen werden können, sobald wir die Vertrautheit angesichts des Unbekannten erkennen. „Smuggling Hendrix“ erzählt von vier Tagen in Nikosia, der einzig noch geteilten Hauptstadt auf der Welt, in denen ein Hund vieles auf den Kopf stellt. Regie: Marios Piperides. Mit: Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou, Özgür Karadeniz.

