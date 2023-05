Pöttsching: UNION Volkstanzgruppe sucht Nachwuchs

Die UNION Volkstanzgruppe hat ihr Heim schon von Beginn an in Pöttsching. Seit über 44 Jahren besteht der Verein und nimmt an den verschiedensten Festen im und außer Ort teil. Nachdem sie nun länger nicht auftreten konnten - durch die Corona-Pandemie in den letzten Jahren - wird nun am 4. Juni ein Volkstanz-Frühschoppen veranstaltet. Bei diesem werden spontan Tänze aufgeführt, die Hauptaufgabe des Vereines wir die Verköstigung der Gäste sein.

16 aktive Mitglieder

Momentan sind 16 Mitglieder des Vereines aktiv im Einsatz. Diese sind vom Alter her kunterbunt durchgemischt: Das jüngste Mitglied ist gerade einmal 23 Jahre alt, während das Alter des ältesten bei 73 liegt. „Das ist das Schöne in unserem Verein“, erklärt Obfrau Jutta Wunderl, „Jung und Alt sind hier befreundet und es werden keine Unterschiede gemacht.“ Wunderl selbst ist seit 2014 im Verein dabei und ist seit dem Jahr 2019 als Obfrau tätig. „Die Volkstanzgruppe ist sehr stark im Ort präsent“, berichtet Wunderl, „der ausschlaggebende Moment für meinen Mann und mich war bei einem Auftritt der Gruppe an einem autofreien Tag. Damals dachten wir uns, dass wir das auch probieren wollen, da es nach Spaß aussieht.“ Gesagt, getan. Nun ist Wunderl schon seit mehreren Jahren ein fixer Bestandteil des Teams und ist sogar schon in ihrer zweiten Periode als Obfrau. „Ich habe zwar die Leitung der Gruppe inne, jedoch würde das alles nicht ohne mein tolles, begeistertes Team funktionieren“, erzählt Wunderl, „es sind wirklich alle mit Leib und Seele dabei.“

Schnuppern jederzeit möglich

Jedoch hat der Verein Schwierigkeiten in der Nachwuchssuche. „Wir haben leider nicht viel Jugend dabei“, so Wunderl, „ auch eine eigene Kindergruppe haben wir nicht mehr.“ Aus diesem Grund möchten sie auch mehr moderne Musik hinzuholen: Zusätzlich zu den Paar- und Gruppentänzen mit traditioneller Musik, werden die Figuren auch bei jugendlicher Musik angewandt wie etwa „Rock mi“. „Solche Lieder sind für Jugendliche natürlich interessanter“, meint Wunderl, „wenn wir auf Oktoberfesten oder ähnlichem tanzen, nehmen wir meistens etwas aus diesem Bereich.“ Neue Mitglieder sind dabei immer willkommen. Geprobt wird jeden Sonntag um halb acht für ungefähr eine Stunde im Turnsaal der Volksschule Pöttsching. Bei dieser Probe werden alte Tänze aus dem Repertoire wiederholt, aber auch neue Tänze einstudiert. Diese Aufgabe übernimmt Tanzleiterin Riki Jon. „Für das Einstudieren eines neuen Tanzes brauchen wir meistens eine Probe“, so Wunderl, „für neue Mitglieder wiederholen wir aber alle Tänze nochmal, davor muss man sich nicht fürchten.“ Ein paar Beispiele für Tänze wären Walzer, Landler oder auch Polka. Obwohl die meisten Tänze als Paar getanzt werden, muss man auch im Vorfeld keinen Partner haben, um in der Volkstanzgruppe mitzumachen.

