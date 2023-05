Erstes E-Auto für den Gemeindedienst gekauft

Die Hintergrundgeschichte, warum und wie es zum Neukauf kam, ist relativ einfach erklärt. Am besten kann das Martin Giefing, der Leiter des Infrastrukturausschuss, der die Initiative für den Kauf eingeleitet hat: „Bei uns im Bauhof haben wir zwei Fahrzeuge, zwei Pritschen. Und wann immer die Badesaison eröffnet wird, musste der Bauhof eines dieser beiden Fahrzeuge für den See zur Verfügung stellen, da auch die Bademeister ein Fahrzeug brauchen. Zum Beispiel beim Rasenmähen, um den gemähten Rasen aufzuladen, um Grünschnitt abzutransportieren oder für andere Aufgaben, die im Badebetrieb anfallen.“ Natürlich fehlte die Pritsche dann beim Bauhof. „Deswegen haben wir uns entschieden, anstatt ständig Fahrzeuge zwischen Bauhof und Badesee hin und herschieben zu müssen, dass wir ein zusätzliches, eigens für den See anschaffen. Und da war es naheliegend, dass es ein kleines E-Fahrzeug wird mit einer entsprechenden Ladefläche.“

Kleiner Flitzer kostet rund 30.000 Euro

Hauptsächlich wir das Elektrofahrzeug also am Badesee verwendet, aber nicht ausschließlich. Auch im normalen Gemeindedienst kann es gebraucht werden. „Wir haben zum Beispiel einen Wassertank mitbestellt, sodass man das Fahrzeug auch fürs Gießen im Gemeindegebiet benutzen kann.“ Und sobald die Badesaison wieder vorbei ist, kann es ohnehin problemlos in den Fuhrpark der Gemeinde integriert werden.

Mit allem Zubehör, das für sinnvoll erachtet wurde, hat das E-Auto rund 30.000 Euro gekostet. Zunächst wurde die Idee – Kauf Ja oder Nein? – im Infrastrukturausschuss diskutiert, wo man einstimmig zur Entscheidung kam, dass es sowohl für die Bademeister eine gute Anschaffung ist, um ihnen ihre Arbeit zu erleichtern, als auch den Bauhof entlastet. Danach wurde der Kauf im Gemeindevorstand einstimmig bestätigt. Ein Gemeinderatsbeschluss ist für Ausgaben in dieser Höhe nicht zwingend erforderlich.

Martin Giefing sagt, dass man auch bei zukünftigen Käufen von Fahrzeugen prüfen will, ob eine Elektro-Variante geeignet ist. Einen fix und fertig ausgearbeiteten Plan oder Grundsatzbeschluss, unter allen Umständen immer E-Fahrzeuge zu bevorzugen, gibt es zwar nicht. „Wir haben aber schon gesagt, wenn es einerseits ökonomisch Sinn ergibt, also der Preis nicht unverhältnismäßig weit von einem ‚normalen‘ Fahrzeug abweicht, und andererseits das E-Auto auch das leistet, was erforderlich ist, dann will die Gemeinde zukünftig verstärkt auf E-Autos setzen.“

Eventuell auch Vorbildfunktion für andere Gemeinden

Was die Leistung des neuen E-Flitzers betrifft, konnten sich Martin Giefing und vor allem die Bademeister schon im Vorhinein davon überzeugen, dass sie für den Badebetrieb und auch darüber hinaus ausreichend ist. Gekauft wurde das Auto der Marke „Carello“ in Horitschon. „Unsere Bademeister durften es vor dem Kauf testen und haben es für gut befunden. Wir haben also nicht auf gut Glück einfach irgendein E-Fahrzeug gekauft.“

Dass der Kauf zustande gekommen ist, darüber sind die beiden Bademeister und auch Martin Giefing sehr froh. Ein wenig, auch wenn es nicht unbedingt die Welt bedeutet, schaute man dabei natürlich auch auf den Umweltschutz. „Vielleicht können wir hiermit ja auch Vorbildfunktion sein für andere Gemeinden im Bezirk, die sich ebenfalls überlegen, auf E-Autos zu setzen“, so Gemeindevorstand Martin Giefing.

