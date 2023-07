Für die Kinder 40.000 Euro für neue Spielgeräte am Kinderspielplatz und im Freibad

Im Freibad wurde auf der Wiese eine neue Schauke und ein Kletterturm samt Rutsche aufgestellt. Foto: BVZ, zVg

„Für unsere Kinder ist uns nichts zu teuer“, so Loipersbachs Bürgermeister Rainer Schneeberger. Die Gemeinde nahm 40.000 Euro in die Hand und kaufte in den vergangenen zwei Monaten neue Spielgeräte und Sitzgarnituren für den öffentlichen Spielplatz in der Gartengasse und für den Spielplatz im Freibad an.

Der Spielplatz in der Gartengasse bekam ebenfalls neue Spielgeräte und eine gemütliche neue Sitzgarnitur. Foto: BvZ, zVg