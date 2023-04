Neudörfler Kindergarten wird saniert

Momentan liege man beim Bau der Kinderkrippe sehr gut im Zeitplan, berichtet Bürgermeister Dieter Posch. „Wenn nicht irgendetwas Unerwartetes passiert, kann sie im Oktober wie geplant eröffnet werden.“ Deshalb wurde jetzt auch schon der Ankauf von Teilen der Einrichtung einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Darunter fallen zum Beispiel die Gruppenmöbel, Büromöbel, die Küche oder die Ausstattung des Bewegungsraums. Insgesamt werden dafür etwas mehr als 200.000 Euro investiert. Unter den Angebotslegern und Bestbietern für die einzelnen Bereiche bekamen auch lokale und regionale Unternehmen wie die Neudörfler Office Systems GmbH oder die Firma Kögler Technik aus Bad Sauerbrunn den Zuschlag.

Sabine Zenz, Leiterin des Bildungsausschusses, berichtete über die geplanten Sanierungsarbeiten. Foto: Gemeinde

Gleichzeitig wurde im Gemeinderat die Auftragsvergabe für die Sanierung des Kindergarten Zollikofenplatz beschlossen, die von der PEB, der Projektentwicklung Burgenland, organisiert wird. Sie ist auch verantwortlich für den Bau der Kinderkrippe. „Die Sanierung des Bestandes des Kindergartens Zollikofenplatz hat sich im Zuge der Neuerrichtung der Kinderkrippe als notwendig herausgestellt“, führte SPÖ-Gemeindevorständin und Leiterin des Bildungsausschusses, Sabine Zenz, während der Gemeinderatssitzung aus. „Dazu wurde uns von der PEB eine Kostenschätzung vorgelegt, die rund 111.000 Euro beträgt.“ Die Leistung der PEP umfasst dabei verschiedene Arbeiten, zählt Sabine Zenz auf: „Der gesamte Kindergarten soll ausgemalt und die Terrasse neu gepflastert werden. Für den Turnsaal ist eine außen liegende Beschattung vorgesehen. Eine Zwischendecke wird eingezogen, zudem wird die Fassade saniert und im Speiseraum soll es einen neuen Linoleumboden geben. Die Gruppenräume benötigen außerdem einen neuen Parkettboden.“

Der Betrieb des Kindergartens Zollikofenplatz soll dabei so wenig wie möglich eingeschränkt werden, sagt Bürgermeister Posch. „Wenn zum Beispiel der Fußboden ausgetauscht wird, muss das natürlich so organisiert werden, dass keine Kinder anwesend sind.“ Während der Baustelle könne man die Kinder etwa im zweiten Kindergarten unterbringen. Auch die Baustelle für die Kinderkrippe beeinträchtige laut Posch die tägliche Arbeit im Kindergarten Zollikofenplatz, der sich direkt daneben befindet, nicht. „Vielmehr ist es für die Kinder eher spannend, weil sie aus sicherer Entfernung immer beobachten, was da gerade passiert.“

Günstiger als ursprünglich kalkuliert

Ursprünglich hat die Gemeinde für den Bau der Kinderkrippe bei der Auftragsvergabe an die PEP 2.095.000 Euro kalkuliert. „Tatsächlich sind wir aufgrund der ganzen Nachverhandlungen bisher bei einer Summe von 1.850.000 Euro“, so Posch. „Wenn wir jetzt noch die 111.000 Euro investieren, um den Kindergarten Zollikofenplatz mit zwei Gruppen auf Letztstand zu bringen, sind wir immer noch ohne Überschreitung im Rahmen dessen, was wir ursprünglich beschlossen haben.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.