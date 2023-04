Pöttsching: Geringe Preisanpassung im Freibad

Werbung

Bei der kürzlich abgehaltenen Gemeinderatssitzung erfolgten ein paar Änderungen im Bezug auf das Freibad in Pöttsching. So wurde einerseits über den bestehenden Pachtvertrag vom Buffet und der Preisanpassung der Eintrittskarten beschlossen.

Eintrittskarten für Erwachsene um 50 Cent teurer

Da die letzte Preisanpassung der Eintrittskarten für das Pöttschinger Freibad nun schon einige Jahre zurückliegt, beschlossen die Gemeinderäte bei der letzten Sitzung auf Grund der gestiegenen Betriebskosten eine leichte Anhebung vorzunehmen. Diese betrifft jedoch nur den Eintritt der Erwachsenen: Statt 6 Euro kostet eine Tageseintrittskarte nun 6, 5 Euro und die Halbtageskarte wurde von 3, 5 Euro auf 4 Euro erhöht. „Leider ist in letzter Zeit vieles teurer geworden, beziehungsweis stark gestiegen“, erklärt Bürgermeister Martin Mitteregger, „so natürlich auch die Kosten für die Freibadsaison.“

Laut Mitteregger hat die Gemeinde Pöttsching so lange wie möglich versucht, die Kosten für die Bewohner und Bewohnerinnen unverändert zu lassen. „Mir ist es sehr wichtig, dass der Freibadbesuch leistbar bleibt und unser Bad auch eine gute Auslastung hat“, erzählt Mitteregger, „Daher haben wir die Tagespreise für Kinder, Jugendliche und Pensionisten sowie alle Saisonkartenpreise beim gleichen Preis wie zuvor belassen.“

Auf zusätzliche Pacht vom Buffet wird verzichtet

Auch beim Pachtvertrag für das Buffet im Freibad Pöttsching wären Änderungen vonnöten gewesen: Der bestehende Pachtvertrag von der Freibadkantine sieht eine Grundpacht und einen Betrag pro zahlenden Besucher vor. Dies wird dann am Ende der Saison abgerechnet und dem Pächter nachfolgend in Rechnung gestellt. Damit der Pächter jedoch bereits zu Saisonbeginn seine Fixausgaben berechnen kann, um nachfolgend eine Kalkulation seiner Getränke- und Speisepreise vornehmen zu können, wäre eine Änderung des Pachtvertrags notwendig gewesen. Der Gemeinderat Pöttsching beschloss jedoch einstimmig, für das heurige Jahr die zusätzliche Pacht auszusetzen und sich am Ende der Saison mit dem Pächter an einen Tisch zu setzen, damit der bestehende gültige Vertrag nicht abgeändert werden musste und da die Betriebskosten massiv gestiegen sind.

„Uns ist eine gut funktionierende Freibadkantine sehr wichtig und wir wollen die sehr gute Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren, wenn möglich, weiterführen“, so Mitteregger. Gemäß dem Pachtvertrag erhöhen viele zahlende Besucher den Pachtbetrag. „Ich schaue aber selber fast täglich im Freibad vorbei und kann nur bestätigen, dass viele Besucher nicht bedeuten, dass es mehr Umsatz in der Freibadkantine gibt“, berichtet Mitteregger, „Viele Besucher und Familien nehmen nämlich selber Speisen und Getränke mit und versorgen sich selbst.“ Um diesen Verlust wettzumachen möchte die Gemeinde den Pächter mit dem Verzicht auf die zusätzliche Pacht im heurigen Jahr unterstützen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.