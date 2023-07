Trinksäule am Spielplatz Neudörfl aufgestellt

„Damit sind wir einem Wunsch, der sich aus Gesprächen mit Eltern und Kindern am Spielplatz ergeben hat, nachgekommen“, so Ausschussvorsitzender für Infrastruktur und Gemeindevorstand Martin Giefing. Die Trinksäule steht allen Besucherinnen und Besuchern des Spielplatzes gratis zur Verfügung. Auch Radfahrer können beispielsweise ihre Trinkflasche auffüllen, wenn sie unterwegs sind, so Martin Giefing „Uns war es jetzt wichtig, dass wir die Trinksäule rechtzeitig zum Ferienbeginn aufstellen, wenn unser Spielplatz verstärkt besucht wird und die großen Hitzetage anstehen.“