Neue 30-Zone in der Rohrbacher Hauptstraße

In der Rohrbacher Hauptstraße befinden sich in einem Bereich von 200 Meter die Volksschule, der Kindergarten und das betreubare Wohnen. Der Straßenverkehr in diesem neuralgischen Gebiet war natürlich sehr hoch und es gab darüber, laut Bürgermeister Günter Schmid, vermehrt Beschwerden von Eltern und Anrainern, die wegen des hohen Tempos, das hier gefahren wurde, um ihre Sicherheit und die der Kinder bangten. Deshalb entschloss sich die Gemeinde in diesem Gebiet eine 30er Zone einzurichten, die auch nach Prüfung eines Sachverständigen von der Bezirkshauptmannschaft genehmigt wurde.

Seit etwa einem Monat stehen hier schon die entsprechenden Verkehrstafeln, die die Autofahrer auf die neue Verkehrssituation hinweisen. Diese Maßnahme gilte von Montag bis Freitag von 6.30 bis 17 Uhr. „Wir werden auch noch zur besseren Kennzeichnung in den nächsten Tagen 30-Kilometer-Piktogramme auf der Fahrbahn aufbringen lassen“, verspricht der Bürgermeister, der fortfährt: „Dass sich manche Menschen anfangs über diese neue Verkehrsregelung aufregen, das ist normal, daran müssen sich alle erst gewöhnen. Aber für die Sicherheit der Kinder und der Anraianer ist diese Geschwindigkeitsbeschränkung einfach notwendig. Die meisten Verkehrsteilnehmer verhalten sich ohnehin schon sehr diszipliniert und passen ihr Fahrtempo an. Die Polizei wird diese 30er-Beschränkung selbstverständlich auch kontrollieren.“

