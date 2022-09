Shooting im AKW Zwentendorf mit Stardesigner & Topmodels

Werbung

Für ein Pariser Modemagazin wurden die österreichischen Topmodels Leni Föger (21, aus Bad Sauerbrunn), Sarah Schmidt (17, aus Weiz, zu "Österreichs Model des Jahres 2021" gekürt) und Berit Spitaler (15, aus Krumpendorf/Kärnten) vom offiziellen Philipp Plein Österreich Fotografen Michael Lehner in Szene gesetzt. Alle drei Model-Schönheiten werden übrigens von der spanisch-amerikanischen Agentur "1 st Place Models" vertreten und konnten auch schon vor dem Plein Shooting auf einige internationale Erfolge verweisen.

Leni Föger war bereits in New York für das New Yorker Modelabel Goldenbar Fashion, bei der Mailänder Fashionweek und für bekannte Namen wie New York Fashionweek Designer Goran Bugaric gebucht. Sarah Schmidt war u.a. Werbegesicht für eine italienweite Werbe-Kampagne von L´Oreal, in einem Werbespot von VW in der Hauptrolle und ist aktuell im italienischen ELLE Magazine für ein Editorial gebucht gewesen. Berit Spitaler, mit 15 die Jüngste im Bunde, kann immerhin schon auf Buchungen in Mailand verweisen.

Leni Föger shootet mit Philipp Plein Foto: Michael Lehner, 1st Place Models

Doch dieser spektakuläre Shoot für Philipp Plein war dann doch ein besonderes Highlight für die schönen Models: In Österreichs einzigem Atomkraftwerk in Zwentendorf posten die Damen in der edlen Mode des Kult-Designers. Das Make Up und Styling kam vom Team des bekannten Wiener Hair & Make Up Artisten Franky von Borensky. Fotograf Michael "Mike" Lehner zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen: "Gerade bei so einem elitären Shooting ist es sehr wichtig, dass alle Teile des Teams auf Top-Niveau arbeiten. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir 3 so hochkarätige Models bei dieser Produktion hatten."

Für Philipp Plein Österreich arbeitet der bekannte Fotograf schon seit vielen Jahren, in der Wiener Zentrale zeigte man sich von der Idee Lehner´s, den Shoot im AKW Zwentendorf zu realisieren, begeistert. Im Herbst möchte er dann auch eine Vernissage veranstalten, bei der u.a. die Fotos dieses spektakulären Auftrags gezeigt werden sollen. Zuvor muss man aber noch die Veröffentlichung in Paris warten, lediglich 1 Foto pro Model sind vorab freigegeben worden.

Auch das burgenländische Topmodel Leni Föger schwärmt von der High Level Produktion: "Gerade Philipp Plein gefällt mir persönlich auch sehr gut, da er von all den Star-Designern wirklich am deutlichsten einen eigenen Stil hat, der wirklich anders ist. Als mich mein Manager anrief und mir von diesem Auftrag erzählte, dachte ich mir zuerst er macht einen Witz..." lacht das Bad Sauerbrunner Model. Umso schöner für die 21-jährige als der Shoot dann tatsächlich durchgeführt wurde.

Modelmanager Dominik Wachta zeigt sich jedenfalls zufrieden: "Das sind Produktionen auf einem Level, das Models nach Vorne bringt. Mike (Anmerkung: Fotograf Michael Lehner) und ich vertreten ähnliche Werte und Ansichten, sind da wie Brüder im Geiste. Wir lieben es einfach mit Profis zusammen zu arbeiten und am gesamten Set war wirklich ein hochkarätiges Team. Besonderer Dank gilt da natürlich auch Franky von Borensky und seinem Team!"

Nach Veröffentlichung in Paris werden die Fotos dann auch für Philipp Plein Österreich in der Werbung eingesetzt. In Österreich wird ist die Luxusmarke sowohl in Wien als auch in Velden mit Frontstores präsent.

