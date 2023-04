Neudöfler Gemeinderat diskutierte Baulandabgabe

ÖVP-Ortsparteivorsitzender und Gemeindevorstand Dominik Strümpf hat die Diskussion in den Gemeinderat getragen. Er referierte eine ÖVP-Petition, die den Burgenländischen Landtag auffordert, die Bestimmungen im Burgenländischen Raumplanungsgesetz zu ändern und „somit der Baulandmobilisierungsabgabe die rechtliche Grundlage zu entziehen.“

ÖVP-Ortsparteivorsitzender Dominik Strümpf: "Die Grundstückspreise werden am Ende des Tages nicht leistbarer, sondern deutlich verteuert." Foto: Gemeinde

Zunächst in Kürze, worum es bei der Abgabe überhaupt geht. Auf der SPÖ-Landesparteiseite heißt es: „Für junge Familien im Burgenland soll Bauland wieder verfügbar und leistbar sein.“ Mehr als ein Drittel des vorhandenen Baulandes im Burgenland liege allerdings brach und sei unbebaut. „Zahlreiche Eigentümerinnen und Eigentümer verkaufen ihre Grundstücke nicht oder sie verkaufen sie zu unleistbaren Preisen.“ Deshalb wird die Abgabe als ein Mittel gesehen, um dem entgegenzusteuern. Sie soll „Grundbesitzerinnen und -besitzer motivieren, ihr brach liegendes Bauland entweder selbst zu bebauen oder weiterzuverkaufen.“

Dominik Strümpf kritisiert, dass die Abgabe genau das Gegenteil von dem bewirkt, was damit intendiert ist: „Die Grundstückspreise werden am Ende des Tages nicht leistbarer, sondern deutlich verteuert. Eigentümer, die diese Abgabe zahlen müssen, werden die bis dahin bezahlte Abgabe einfach auf den Verkaufspreis draufschlagen.“ Der ÖVP-Politiker meint, man könne bei dem Gesetz sogar vor einer „versteckten Zwangsenteignung“ sprechen. „Grundstückseigentümer, die sich diese Abgabe nicht leisten wollen oder können, werden genötigt, ihr Grundstück zu verkaufen.“

Für 850 Quadratmeter: 778,01 Euro Abgabe jährlich

Die Abgabe wird je nach Quadratmeter berechnet, die das Bauland hat und ist von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Dominik Strümpf rechnet vor: In Neudörfl zahle man zum Beispiel für einen Bauplatz von 650 Quadratmetern 297,47 Euro jährlich, für einen mit 850 Quadratmetern 778,01 Euro. Bei 1.650 Quadratmetern würde die Abgabe auf 3.775,61 Euro jährlich ansteigen.

Die FPÖ schlug in der Gemeinderatssitzung in dieselbe Kerbe wie die ÖVP. FPÖ-Gemeinderat Robert Gredelj sprach während der Sitzung ebenfalls von einer „Nötigung“: „Ich finde nicht, dass man Leute bevormunden muss. Wenn ich nicht bauen will und keine Erben für meinen Bauplatz habe, aber die Steuer nicht zahlen will, werde ich genötigt zu verkaufen.“

Bürgermeister Dieter Posch: "Ein Bauplatz wird nicht durch plötzliche Erleuchtung zum Bauplatz." Foto: zVG

„Jetzt hast du den Sinn der Abgabe erkannt“, entgegnete daraufhin SPÖ-Bürgermeister Dieter Posch. Man müsse verstehen, dass ein Bauplatz nicht aus einer „plötzlichen Erleuchtung“ heraus Bauplatz geworden ist. „Sondern man wird Eigentümer eines Baugrundes dadurch, dass alle Steuerzahler den Kanal, die Straße, das Licht, den Gehsteig dort finanziert haben.“ Wird der Bauplatz allerdings nicht zum Bauen verwendet, sondern für Spekulationen oder als „Sparbuch“ für die Altersvorsorge, wird der Allgemeinheit etwas entzogen, was die Allgemeinheit zuvor finanziert hat. „Stattdessen muss die Gemeinde mit teurem Geld woanders Straße, Kanal, Licht usw. bauen, obwohl das alles bei den nicht benutzten Bauplätzen schon vorhanden ist. Hier geht es auch um Fragen wie Zersiedelung und Flächenfraß.“

Grün-Ortsparteivorsitzende Sabine Schügerl: "Damit schafft man für Spekulanten eine Türe, um an Grundstücke zu kommen, die dann mit Gewinnen weiterverkauft werden." Foto: Gemeinde

Grün-Ortsparteivorsitzende und Gemeindevorständin Sabine Schügerl unterstützte im Gemeinderat die Petition der ÖVP. „Der Grundgedanke der Baulandmobilisierung zielt darauf ab, dass man das Horten von Grundstücken für Spekulation und das Zersiedeln der Gemeinden unterbindet. Die praktische Umsetzung hinkt aber erheblich nach“, sagt Schügerl. „Personen, die beispielsweise ein unbebautes Baugrundstück besitzen und einen Obst- und Gemüsegarten darauf haben, werden zur Kassa gebeten, weil sie ihr Grundstück nicht bebauen wollen. Personen, die keine Kinder haben werden mit dieser Abgabe diskriminiert, weil sie ihre Baugrundstücke nicht für Kinder oder Enkelkinder reservieren können.“ Auch sie meint, dass viele Grundbesitzer jetzt gezwungen werden, ihr Baugrundstück zu verkaufen, weil sie sich die Abgabe nicht leisten können oder wollen. „Damit schafft man aber für Spekulanten eine Türe, um an Grundstücke zu kommen, die dann mit Gewinnen weiterverkauft werden. Ich glaube nicht, dass dies im Sinne des Erfinders sein kann.“

FPÖ-Ortsparteivorsitzender sieht in der Mobilisierungsabgabe "einen Eingriff in das Eigentumsrecht". Außerdem sieht er darin eine "Doppelbesteuerung". Foto: Gemeinde

Auch die FPÖ in Neudörfl unterstützte die Petition. Ortsparteivorsitzender Robert Perger begründet es folgendermaßen: „Wenn man sich in Neudörfl umhört, versteht man die Unzufriedenheit mit der im Landtag von der SPÖ-Alleinregierung beschlossenen Mobilisierungsabgabe. Sie stellt nicht nur einen Eingriff in das Eigentumsrecht dar, sondern auch eine Doppelbesteuerung, die vor allem den Mittelstand trifft und die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößern wird.“

Abgabe wird in Neudörfl nicht viele betreffen

Wie viele in Neudörfl betrifft aber nun die Baulandmobilisierungsabgabe? „Durch die vielen Ausnahmeregelungen“, so Bürgermeister Dieter Posch „werden nicht viele übrig bleiben, die tatsächlich zahlen müssen.“ Die wichtigste Ausnahme besagt etwa, dass Eigentümer mit Kindern oder Enkelkindern oder unter 45 Jahre alt sind, von der Abgabe befreit sind. Eine weitere Ausnahme: Wenn der Grundstückseigentümer ein Ansuchen auf Umwidmung in eine Grünfläche stellt. Dieter Posch stellt aber jetzt schon klar: „In Neudörfl wird es keine Gefälligkeitsrückwidmungen geben, damit man sich die Abgabe spart.“

