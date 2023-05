Konzert „Koolinger - auf lepschi tour 2023“ als 30-jähriges Jubiläum

Der Kulturverein Achazium isorgt seit mehreren Jahren dafür, dass es immer wieder musikalische Unterhaltung in Forchtenstein gibt. In diesem Rahmen ist auch die Band „Koolinger“ sehr bekannt unter den Bewohnern und Bewohnerinnnen der Burggemeinde geworden: Vor Corona hatte die Band jedes Jahr am 23. Dezember einen Auftritt im Edelhof. Heuer hat Koolinger aufgrund ihres 30-jährigen-Bühnenjubiläum eine Tour über das ganze Jahr hinweg, bei der sie auch am 26. Mai im Edelhof in Forchtenstein einen Stopp machte.

„Auf lepschi tour 2023“

Die Band Koolinger besteht aus sechs Mitgliedern: Thomas Kugi auf dem Saxophon, Erwin Schmidt auf der Hammond B3 Orgel, Christian Havel auf der Gitarre, Herfried Knapp auf dem Bass, Anton Mühlhofer auf den Percussions und Bandleader Andy „Miami“ Weiss auf dem Schlagzeug. Die bekannteste Funk- und Soulband Österreichs feiert im Jahr 2023 ihr 30-jähriges Bestehen und hat sich zu diesem Anlass als gemeinsames Projekt eine Tour vorgenommen. Diese nennen sie „auf lepschi tour 2023“, da sie das ganze Jahr über unterwegs sind und dabei überall Spaß haben.

70 Besucher und Besucherinnen fanden sich am 26. Mai im Edelhof ein und wohnten dem Konzert der Band bei. Aufgrund der großen Nachfrage konnten bereits zwei Wochen davor keine Reservierungen mehr entgegengenommen werden. „Es war unser erstes Konzert nach der dreijährigen Corona-Pause“, berichtet Obmann des Kultervereines Achazium Ernst Achaz, „die Menschen haben sich total auf den Auftritt gefreut, dementsprechend war die Stimmung auch super.“ Um 20 Uhr begann das Konzert und dauerte mit einer Pause ungefähr zwei Stunden lang. Danach war es jedoch nocht nicht aus. „Zwei Drittel sind nach Konzertende noch bei einem Glas Wein sitzen geblieben“, erzählt Achaz, „es waren alle sehr kommunikativ, das Event dauerte noch bis Mitternacht.“

Gemeinsam mit Herbert Swoboda, der sich um die Musik und die Auswahl an Bands kümmert, organisiert Achaz die Veranstaltungen im Edelhof. Diesen hat er vor ein paar Jahren gekauft und nun öffentlich zugänglich gemacht. Vor den jeweiligen Konzerten gibt er auch spontan Führungen durch das Gebäude, für alle Gäste, die interessiert sind. Am 26. Mai gab es leider keine. „Wir haben momentan noch eine Baustelle oben, das konnte ich nicht unbedingt herzeigen“, meint Achaz, „wir renovieren im Moment unsere Rauchküche.“ Der Edelhof war im Ursprung ein Rittersitz und gehörte dann lange der Familie Esterházy, bis er vor ungefähr 50 Jahren in privaten Besitz überging. Viele Einrichtungen sind noch original erhalten, so auch die Rauchküche. Für die Restaurierung kamen sogar Archäologen. „Wir haben sogar einen Ziegelboden aus dem Jahr 1600 gefunden“, so Achaz, „und wir statten die Küche gerade mit jahrhundertealten Küchenutensilien aus.“ Die Rauchküche wird voraussichtlich am 24. September eröffnet.

Nachdem er Abend ein großer Erfolg war, soll die Band „Koolinger“ natürlich bald wieder nach Forchtenstein kommen. Am liebsten wäre Achaz ein Konzert am 23. Dezember, so wie vor Corona. „Jedoch sind da wahrscheinlich zwei Bandmitglieder nicht in Österreich“, erklärt Achaz, „aber wir werden sehen. Wenn nicht, finden wir eine andere gute Musikgruppe für diesen Abend.“ Die Jahre darauf soll jedoch wieder „Koolinger“ für diesen Termin eingeplant werden.

