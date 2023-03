Thees Uhlmann covert Song der Mattersburger Band Garish

Werbung

Uhlmann und Garish verbindet eine fast gleichlange musikalische Karriere, große wechselseitige Wertschätzung, kompromisslose Zugänge zur lyrischen Gestaltung ihrer Musik, eine jahrelange Freundschaft und nicht zuletzt Max Perner, der als Schlagzeuger in beiden Kapellen den Ton angibt. Thees Uhlmann gilt längst als einer der Großen unter den deutschen Geschichtenerzählern. Er tat dies früh mit der Band Tomte, dann solo und mit eigener Band in musikalischer Form. Zum „25er“ gratuliert Thees Uhlmann nun mit dem Cover. In seiner Originalfassung 2014 auf dem Album "Trumpf" erschienen, wurde „Ganz Paris“ mit seinem signifikanten Refrain für Garish ein Programm-Evergreen.

Thees Uhlmann Foto: Ingo Pertramer, Ingo Pertramer

Zum 25-Jahr-Jubiläum erscheint nun im Mai "Hände hoch ich kann dich leiden" - eine Zusammenkunft von insgesamt elf Garish-Titeln aus allen Schaffensphasen, neu interpretiert von und/oder mit Freunden, Wegbegleiten und durchaus unerwarteten und ungewöhnlichen Gästen. So ging die Band selbst mit Schauspielerin Verena Altenberger und Ina Regen für „Auf den Dächern“ins Studio. Die frühere "Starmania"-Gewinnerin Anna Buchegger lieferte zuletzt eine bemerkenswerte Version von „Dann fass ich mir ein Herz“ . Garish gehen im Mai und Juni auf Jubiläumstournee und man wird dabei einige dieser Gäste auch auf der Bühne begrüßen.

Die Termine der Jubiläumstour von Garish:

31.03.2023 Feldbach | A Hard Year's Spring

17.05.2023 Oslip | Cselley

19.05.2023 Innsbruck | Treibhaus

20.05.2023 Bludenz | Remise

24.05.2023St. Pölten | Cinema Paradiso

28.05.2023Wien | Stadtsaal

01.06.2023Salzburg | ARGEKultur

