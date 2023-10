Nun doch keine Imbiss-Stube in der Mattersburger Innenstadt

Für die Gastronomie ist die aktuelle Situation keine einfache. Höhere Kosten für die Energie oder beim Einkauf und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Kundenfrequenz nachgelassen hat.

Zwei Mattersburger Gastronomieeinrichtungen waren kürzlich auf „will haben“ vertreten, bei beiden geht es aber unverändert weiter. Die Pizzeria David in der Arena suchte dort einen Pächter. „Wir wollten sehen, ob wir einen guten Preis bekommen, wir machen nun wie gehabt weiter. Wir haben nicht vor, zu schließen“, heißt es von Seiten der Pizzeria. Die Pacht für das Café Judith von Judith Vajs am Mattersburger Hauptplatz war ebenso auf „will haben“ ausgeschrieben. Und auch dort werden mögliche Pläne, das Lokal zu schließen, dementiert. „Judith wird das Kaffeehaus weiter geöffnet haben“, wird im Café festgehalten. Aktuell steckt man in den Vorbereitungen für die Ein-Jahr-Birthday-Party, die am Freitag dieser Woche im Lokal stattfindet.

Monika Harrer führt seit 2015 ihr „Monis Bistro“ in der Mattersburger Innenstadt. Aufgrund ihres geplanten Pensionsantrittes ist sie auf der Suche nach einem Nachmieter. „Es hat schon einige Interessenten gegeben. Das Problem war, dass sie von der Bank keinen Kredit bekommen haben. Wir harren der Dinge“, berichtet Erwin Pfeffer von „Monis Bistro“.

Güven Ay hatte vor, in der Michael Kochstraße seine „„Hot Dog Imbiss Stube“ zu eröffnen, führte auch einen Umbau des Lokals durch. Am Schaufenster war bereits „Neueröffnung“ angeführt. Diese Pläne wurden von ihm nun wieder verworfen. „Ich habe mich anders entschieden. Ich will mir den Stress, selbstständig zu sein, nicht antun. Ich bin jetzt Busfahrer“, berichtet Ay.