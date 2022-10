Mattersburg: Neue Pächter für das Terroir

Werbung

Nach dem Ableben von Peter Dirnbauer erstand vor einigen Wochen die REGIOWERT IMMOBILIEN aus Bad Sauerbrunn das „Terroir“. Nach dem Kauf begab man sich auf die Suche nach einem Pächter, kürzlich ist man fündig geworden: Thomas Rapp und Patrick Kerschbaum sind die neuen Pächter, wie von der REGIOWERT bestätigt wird. Kerschbaum und Rapp betreiben bereits die "Bottles"-Bar in der Arena.

"Uns geht es darum, die Innenstadt zu stärken. Ebenfalls ist die geplante grüne Achse der Gemeinde ein Thema“, wird von Seiten der REGIOWERT IMMOBILIEN festgehalten. Der Eröffnungstermin steht ebenfalls bereits in Aussicht: "Wenn nichts dazwischen kommt, wird dieses Wochenende eröffnet." so aus dem REGIOWERT-Büro. Die Gemeinde plant eine ‚grüne Achse‘ von der Kochstraße bis vor in die Degengasse, wo auch der Innenhof des Terroir ein Bestandteil sein könnte.

