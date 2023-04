Mattersburg: Neuer Pächter für das Beetlejuice fixiert

Werbung

Der Gastronom ist gebürtiger Bad Sauerbrunner, ließ sich vor einigen Jahren in Loipersbach nieder und verbrachte sein Leben lang in der Gastronomie: Seine Lehrjahre absolvierte er im Schneeberghof, anschließend zog es ihn nach Australien, England und Malaysia, anschließend war er in Tirol „auf Saison“ und danach in einem Hotel in Oberösterreich. „Es war eigentlich schon immer mein Traum, mich selbständig zu machen. In der BVZ haben wir mitbekommen, dass Dani das Lokal weitergeben will“, berichtet Reeh, der Daniela Berger schon vor dem Geschäftskontakt persönlich kannte.

Bezüglich Ablöse wurde man sich bald einig, vergangene Woche gab es ein positives Gespräch mit den Besitzern, den Vertretern des Einkaufszentrums Arena. „Wir sind uns mündlich einig, in den kommenden Tagen wird die Pacht schriftlich fixiert“, erläuterte Reeh. Das Personal wurde fast zur Gänze übernommen, lediglich zwei nun ehemalige Mitarbeiter wollten sich beruflich verändern. „Wir suchen noch einen Koch. Nach aktuellem Stand wollen wir Anfang, Mitte Mai eröffnen“, so Reeh.

Das Beetlejuice wird auch mit Reeh sieben Tage die Woche geöffnet haben. „Wahrscheinlich öffnen wir bereits um 8 statt um 9 Uhr, um das Frühstücksangebot etwas zu forcieren und das Mittagsbuffet wie bislang angeboten wurde, bleibt bestehen. Die Auswahl an Speisen will man etwas adaptieren. Ebenso geplant ist ein Frühstücksbuffet mit Sekt und Lachs an Sonntagen. „Wir wollen uns noch mehr auf Hausmannskost spezialisieren. Der Name „Beetlejuice“ wird bleiben, das Logo werden wir etwas adaptieren“, so Reeh abschließend.

