Gemeinde Sigleß erhöht die Eintrittspreise für das Freibad

Vor Kurzem fand in Sigleß die erste Gemeinderatssitzung im neuen Jahr statt. Ein Hauptpunkt auf der Tagesordnung war vor allem die Anpassung von Gebühren und Beiträgen in der Gemeinde.

So wurden seitens des Essenslieferanten für die Nachmittagsbetreuung der Volksschule die Preise angehoben. Der Gemeinderat entschied sich jedoch einstimmig dazu, die Gebühren bis zum Ende des laufenden Schuljahres nicht zu erhöhen. Der Differenzbetrag, der dadurch entsteht, wird in dieser Zeit seitens der Gemeinde subventioniert. „Da die Familien aufgrund der aktuellen Situation mit der Teuerung sowieso schon stark belastet sind, haben wir uns als Gemeinde dazu entschieden, die Familien zu entlasten, in dem wir den Betrag subventionieren“, so Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger. ÖVP-Gemeindevorstand Jürgen Monsberger meint dazu: „Es ist sehr positiv, dass die Preiserhöhung für das Essen in der Nachmittagsbetreuung nicht an die Familien weitergegeben wird.“

Freibadeintritt wird teurer

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise wurden seitens der Gemeinde die Preise im Freibad angepasst. Die Freibadgebühren wurden um ungefähr 10 Prozent angehoben. „Wir haben uns hier an der Inflation orientiert“, so Kitzinger. Eine Familiensaisonkarte wird ab sofort also beispielsweise statt 66 Euro nun 72 Euro kosten.

„Unsere Saisonkarten sind ja sehr moderat und wir haben auch schon von den Freibadbesuchern selbst gehört, dass die Karten ja wirklich sehr billig sind. Deshalb haben wir uns auch wegen der allgemeinen Preissteigerungen dazu entschlossen, die Freibadgebühren anzuheben“, erzählt Ulrike Kitzinger. Die Anpassung der Freibadgebühren wurde mit einer Mehrheit von 17 Stimmen bei zwei Gegenstimmen von ÖVP-Gemeinderat Rudolf Glavanits und ÖVP-Gemeinderat Alexander Benczak beschlossen. „Die zwei Gemeinderäte waren der Meinung, dass man aufgrund der Teuerung hier auch ein Zeichen setzen sollte und die Gebühren nicht weiter erhöhen sollte“, so Jürgen Monsberger.

Es gibt auch eine weitere Neuerung bei den Eintrittspreisen für das Freibad. „Besonders freut es uns auch, dass es auf Initiative der ÖVP nun eine eigene Tageskarte für Menschen mit Behinderung gibt“, erzählt Monsberger.

Beisetzungsgebühr wird erhöht

Das Unternehmen, das die Grabungsarbeiten am Friedhof durchführt, erhöhte die Preise um 10,5 Prozent. Die Kosten belaufen sich für die Gemeinde somit auf 928,20 Euro. Der Gemeinderat hat daher einstimmig beschlossen, dass die Preise entsprechend angepassst werden müssen. Ab 1. April beträgt die Beisetzungsgebühr also 928,20 Euro.

