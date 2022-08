Schattendorfer Musikverein „Frisch Auf“ feiert 65 Jahre

Werbung

Den Musikverein „Frisch Auf“ Schattendorf gibt es seit dem Jahr 1957. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielten die aus dem Krieg heimgekehrten Musiker des Dorfes zunächst in kleinen Gruppen oder sie schlossen sich der Musikkapelle „Heimatklänge“ Loipersbach an. Doch der Wunsch nach einem eigenen Verein wurde für die Schattendorfer Musiker mit den Jahren immer größer.

Die Gründerversammlung am 14. April 1957 legte den Grundstein für den heutigen Musikverein „Frisch Auf“ Schattendorf. Sie fand im Gasthaus Michael Grafl (heute Wilhelm Grafl) statt, welches zugleich zum Vereinslokal ernannt wurde. Der Verein zählte damals 28 aktive Musiker.

Im Jahr 1982 wurde das Probelokal in den alten Pfarrhof verlegt, bis im Jahr 1988 der damalige Bürgermeister Herbert Pinter dem Musikverein ein eigenes Gründstück neben dem Sportplatz zur Verfügung stellte. Schnell entstand an dieser Stelle durch tatkräftige Mithilfe der Musiker, Vereinsmitglieder und der Zivilbevölkerung das neue Musikerheim. Es wurde am 19. Juni 1988 eingeweiht und ist seitdem der zentrale Treffpunkt für alle Musikerinnen, Musiker und Funktionäre.

Schon seit seiner Gründung vor 65 Jahren etablierte sich der Musikverein „Frisch Auf“ als ausgesprochen aktiver Verein. Durch die zahlreichen Ausflüge zu Veranstaltungen anderer Musikkapellen, konnte der Musikverein Schattendorf bei seinen Jubiläumsfesten zahlreiche Kapellen aus Nah und Fern und deren Mitreisende in Schattendorf begrüßen. Heute ist der Musikverein „Frisch Auf“ aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. In den Jahren seines Bestehens hat er allzu oft gezeigt, wie wichtig die Blasmusik für das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Gemeinde ist.

Aktuell zählt der Verein 40 aktive Musikantinnen und Musikanten, deren Standardprogramm die Blasmusik mit Polka, Walzer und Märschen ist. Im Repertoire des Musikvereines sind aber auch symphonische Blasmusik, Kirchenkonzerte sowie Unterhaltungsprogramm enthalten. Seit 2008 ist Roland Schaller Kapellmeister, der auch seit zwei Jahren das Amt des Bezirkskapellmeisters inne hat.

Das Jubiläum zum 65 Geburtstag wird vom 26. bis 28. August mit einem großen Zeltfest gefeiert. „Unsere jungen MusikantInnen übernehmen den Großteil der Organisation, ohne deren Hilfe könnten wir das nicht machen. Ich würde mir viel mehr junge SpielerInnen wünschen, die bei uns mitmachen“, so der Kapellmeister.

