Mattersburger wurde Opfer von Internet-Betrügern

Am Samstag, 15. Juli, hatte der 28-jährige Mattersburger eine SMS-Nachricht auf sein Mobiltelefon erhalten, die ihn alarmierte.

In der Nachricht wurde ihm mitgeteilt, dass sein Bankkonto eingeschränkt werden würde und er daher das Sicherheitsverfahren über den mitgesandten Link abschließen solle.

Der Mann bestätigte den Link, es öffnete sich eine vermeintlich echte Netbanking-Seite und der Mattersburger bestätigte dort seine Signatur auf der vermeintlichen Netbanking-Seite.

Der Betrug wurde erst aufgedeckt, als das Opfer eine Benachrichtigung von seinem Bankkonto erhielt, dass drei Transaktionen im niedrigen vierstelligen Bereich abgebucht worden seien. Weitere sechs Abbuchungen konnten durch die Bank unterbunden werden.

Polizei warnte bereits vor neuer Betrugswelle

Erst am Freitag hatte das Bundeskriminalamt vor dieser neuen Betrugsmasche gewarnt.

Tausende Empfänger hatten laut Bundeskriminalamt österreichweit bereits Nachrichten von ihrer angeblichen Bank auf ihr Handy erhalten. Darin wurden sie aufgefordert, ihren Online-Zugang zum Bankkonto zu aktualisieren, da dieser sonst in den nächsten Tagen ablaufe.

Mit den Nachrichten werde ein Link versendet. Um weiterhin auf die Bank-App zugreifen zu können, werden die Empfänger aufgefordert, diesem Link zu folgen und in weiterer Folge ihre echten Bankdaten auf einer Fake-Internetseite in ein Formular einzugeben.

Gefälschte Webseiten sehen täuschend echt aus

In Wahrheit handle es sich um einen Betrug und der Link führe zu einer gefälschten aber täuschend echt aussehenden Seite der jeweiligen Bank. Die gefälschten Seiten seien, so das Bundeskriminalamt, teilweise so professionell gestaltet, dass auf den ersten Blick keine Unterschiede zu den echten, tatsächlichen Internetseiten der Bankinstitute erkennbar sind.

Die Täter verwenden die eingegebenen Bankdaten in weiterer Folge für betrügerische Überweisungen, Einkäufe oder Behebungen. Diese geschehen in der Regel sofort, weshalb rasches Handeln seitens der Opfer notwendig ist, sollte man den Betrug im Nachhinein bemerken oder Verdacht schöpfen

Empfehlungen des Bundeskriminalamtes

• Folgen Sie niemals einem Link, der via SMS an Sie übermittelt wird. Seriöse Banken werden niemals Links an Sie versenden, um Ihr Konto freizuschalten!

• Geben Sie niemals Daten Ihres Bankkontos und/oder Ihrer Zahlungskarten über Aufforderung preis, wenn Ihnen der Absender unbekannt ist!

• Wenn Sie den Inhalt der Nachricht auf Wahrheitsgehalt überprüfen wollen, gehen Sie auf die Webseite des Unternehmens, der Bank oder der Behörde, indem sie die Internetadresse händisch eingeben und informieren Sie sich dort über Warnhinweise bzw. das Kundenservice. Folgen Sie nicht den Links zu einer Homepage über die erhaltene Nachricht!

• Bei Zweifel kontaktieren Sie Ihre persönliche Bankbetreuung und erkundigen Sie sich über den Wahrheitsgehalt der an Sie versendeten Nachricht!

• Im Schadensfall verständigen Sie sofort Ihr Bankinstitut und erstatten Sie dann Anzeige auf einer Polizeidienststelle!

• Installieren Sie Apps nur aus bekannten Quellen, bzw. bekannten Stores, tun Sie dies nicht über einen Link in einer Nachricht!