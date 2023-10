Tennisverein ATC Neudörfl nimmt neuen Allwetterplatz in Betrieb

Die vier Sandplätze des Tennisvereins beim Kinderfreundeheim (die Kinderfreunde sind Verpächter der Grundfläche) sind bereits siebzig, zumindest sechzig Jahre alt, sagt Stefan Schwarz, der Obmann des Tennisvereins. Eine umfassende Sanierung gab es während dieser Zeit nicht. „Deshalb haben wir uns überlegt, bevor wir sanieren, probieren wir etwas Neues aus, etwas, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht.“ Die Entscheidung fiel auf einen Allwetterbelag – Tennis Force heißt der Hersteller –, auf dem im Grunde ganzjährig gespielt werden kann. „Die Sandplätze lassen sich in der Regel von Mitte März, Anfang April bis Ende Oktober bespielen. Der Allwetterbelag lässt sich hingegen das ganze Jahr über benutzen, sobald die Temperatur in den Plusgraden ist.“ Das sei ein wesentlicher Vorteil, so Stefan Schwarz, ebenso wie die geringeren Erhaltungskosten und weniger Aufwand bei der Pflege. Im Frühjahr muss bei den Sandplätzen immer der gesamte Belag ein wenig abgegraben und neu eingestreut werden, berichtete Dominik Strümpf, ÖVP-Gemeindevorstand und selbst aktiver Tennisspieler, während der Gemeinderatssitzung. „Das entfällt bei diesem Platz. Die Bewässerung ist weniger und generell sind die laufenden Erhaltungsarbeiten weit geringer als bei einem klassischen Sandplatz.“ Es wächst auch kein Unkraut darauf, ergänzt Stefan Schwarz. „Wir brauchen also nicht mit irgendwelchen Unkrautvernichtungsmitteln an den Platz rangehen.“

Gemeinde fördert Umbau mit 5.800 Euro, größter Teil aus Eigenkapital finanziert

Die Kosten für den neuen Platz, der bereits seit ungefähr einer Woche fertig und im Einsatz ist, betrugen 54.000 Euro, abzüglich der Eigenleistungen, die erbracht werden konnten, landete man bei einem Betrag von 49.2000. Den überwiegenden Teil davon finanzierte der Tennisverein aus dem Eigenkapital (34.100 Euro), dazu gab es Förderungen Land Burgenland, vom ASKÖ Landesverband, Sponsorgelder und eben auch eine Förderung der Gemeinde Neudörfl. Insgesamt, so lautete der Vorschlag, den Martin Giefing, Ausschussvorsitzender für Infrastruktur, dem Gemeinderat zutrug, sollen 5.800 Euro dafür aufgewandt werden. Als Orientierungspunkt galt die Sportförderung vom Land, die derselben Größenordnung entspricht. Der Gemeinderat hielt deshalb die vorgeschlagene Summe für angemessen und beschloss den Antrag einstimmig.

Keine Zusage von Bürgermeister Dieter Posch im Vorfeld des Projekts

Robert Perger von der FPÖ stellte zuvor bei der Diskussionsrunde allerdings noch die Frage, ob es vom Bürgermeister bereits im Vorfeld eine Zusage für eine Förderung des Projekts gegeben hätte, da der Umbau zum Zeitpunkt der Gemeinderatssitzung Ende September schon im Gang gewesen ist. Eine solche Zusage gab es allerdings nicht, versicherte Bürgermeister Dieter Posch. Er habe selbst erst ein paar Tage vor der Sitzung erfahren, dass es so ein Ansuchen geben würde. „Wenn es eine Zusage gegeben hätte, dann höchstens, dass ich eine Förderung vorschlagen und diskutieren lasse.“

Grünen-Gemeinderat Raphael Fink, der in dieser Legislaturperiode erstmals im Gemeindeparlament vertreten ist, wollte zudem wissen, wie Förderungen bei ähnlichen Projekten für Sportvereine im Ort in der Vergangenheit gehandhabt wurden. Bürgermeister Posch führte aus, dass es nur einen weiteren Verein mit eigener Sportanlage gäbe, und das sei der Fußballverein. Die Anlage gehöre aber nicht dem Verein selbst, sondern der Gemeinde, welche sie an den SCN vermietet. Dieser finanziere sich die Miete unter anderem dadurch, dass sie die öffentlichen Rasenflächen der Gemeinde mäht.

Auch Meisterschaftsspiele können auf dem Platz ausgetragen werden

Beim Tennisverein freut man sich jedenfalls über den neuen Platz. „Jetzt werden wir schauen, wie er angenommen wird“, so Obmann Schwarz. Vom Feeling her, also wie sich der Allwetterbelag bespielen lässt, gäbe es keinen großen Unterschied zu den Sandplätzen, meint er. Der Österreichische Tennisverband ÖTV stuft den Allwetterbelag als gleichwertig zu einem Sandplatz ein. Der BTV, der Burgenländische Tennisverband, sieht hingegen vor, dass bei allen Meisterschaftsspielen gleiche Voraussetzungen gegeben sein müssen. Mit Einverständnis der Gegner dürfte man aber auch Meisterschaftsspiele darauf absolvieren, erklärt Stefan Schwarz, der seit 2015 Obmann des Vereins ist. Der ATC Neudörfl hat derzeit rund 100 Mitglieder. Auch Nicht-Mitglieder dürfen gerne auf den Plätzen spielen, so Schwarz. Eine kurze Anfrage, zum Beispiel per Mail, würde genügen (st.schwarz@aon.at).