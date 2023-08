Ortschef poltert: Geplanter „Diebstahl“ vom Ortsteil Wiesen Nord?

Über gewisse Hotter an den Grenzen der Gemeinden Pöttsching, Wiesen und Bad Sauerbrunn wird schon jahrzehntelang diskutiert. Die Grundstücke in diesen befinden sich mitten an den Grenzen und die Frage, welcher Gemeinde was zusteht oder wo sich die dort lebenden Menschen zugehörig fühlen, beschäftigt die drei Gemeinden wieder einmal.

Geplanter „Hotterdiebstahl“

Laut Bürgermeister Matthias Weghofer sollen neue Informationen aufgekommen sein, die zur Annahme eines „Hotterdiebstahls“ führen. „Vertraulichen Informationen zufolge will SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerhard Hutter und sein Gefolge sich einen Teil des Gemeindehotters von Wiesen willkürlich einverleiben“, berichtet Weghofer, „den Informationen zufolge soll die SPÖ-Landesregierung ein neues Gesetz beschließen indem die SPÖ die Gemeindehotteränderung willkürlich vornehmen kann.“ Weiters wird der Kurgemeinde vorgeworfen, dass dies aus einem Akt des Überlebens heraus passsiert. „ Wie aus den Medien bekannt ist, geht es der Gemeinde Bad Sauerbrunn finanziell nicht gut“, erläutert Weghofer, „und nun soll die gut wirtschaftende Gemeinde Wiesen enteignet werde, um Bad Sauerbrunn das Überleben zu sichern.“ Gespräche in diese Richtung wurden jedoch laut Weghofer nicht mit der Erdbeergemeinde geführt. Diesem Vorgang steht die Erdbeergemeinde alles andere als positiv gegenüber. „Wiesen Nord“ soll laut Weghofer auf jeden Fall ein Teil der Gemeinde Wiesen bleiben.

„Die Marktgemeinde Wiesen und die Bewohner sind strikt gegen eine Abtretung des Wiesener Gemeindehotters und wir werden uns mit allen erlaubten Mitteln gegen diese üble Vorgangsweise wehren“, so Weghofer, „Wir lassen unsere Gemeindebürger nicht im Regen stehen.“ Weiters gibt er an, dass die Bewohner dieses Ortsteiles mit der Erdbeergemeinde sehr zufrieden sind und der Gemeindehotter sehr gut gepflegt wird. „Wir haben bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil um einen Termin für ein klärendes Gespräch gesucht“, erzählt Weghofer, „wir hoffen, dass der Landeshauptmann diesem „Hotterdiebstahl“ eine Absage erteilt.“

Schon immer Diskussionen

Das Ganze sieht Bürgermeister Gerhard Hutter von Bad Sauerbrunn in einem anderen Licht. Laut ihm soll in letzter Zeit nicht mehr als in den vorherigen Jahren passiert sein. „Seit über 50 Jahren diskutieren die Gemeinden, zu wem diese Hotter gehören“, erklärt Hutter, „dieses Thema ist nicht von heute auf morgen entstanden, im Gegenteil. Wir reden seit Jahren immer wieder darüber, wem die Hotter zustehen.“ In der letzten Zeit soll das Thema nun wieder einmal aufgekommen sein, weswegen wieder Gespräche in diese Richtung geführt wurden. „Die Gemeinden Wiesen und Pöttsching wachsen beide sehr stark und da viele Dinge von Bad Sauerbrunn abhängen, müssen auch wir mit unserer Infrastruktur mithalten“, berichtet Hutter, „so gibt es beim Keltenberg zum Beispiel nur eine offizielle Zufahrt über Bad Sauerbrunn.“ Laut ihm sind jedoch eines der größten Probleme die Volksschule und der Kindergarten. „Allein im letzten Jahr hatten wir 155 Kinder aus Wiesen bei uns im Kindergarten und in der Kinderkrippe“, erzählt Hutter, „natürlich bekommen wir dafür Geld von der Gemeinde Wiesen, diese Abwicklung ist jedoch auch immer schwierig. Wir müssen viele Mahnungen senden und bekommen das Geld oft verspätet.“

Laut Hutter stellt die Kurgemeinde sehr viel Infrastruktur für die anderen beiden Gemeinden zur Verfügung und da sich seiner Meinung nach viele Menschen in den betroffenen Hottern zu Bad Sauerbrunn zugehörig fühlen, würde er die Hotter gerne zu Bad Sauerbrunn dazuzählen können. „Diskussionen mit der Gemeinde Wiesen zu führen ist äußerst schwierig“, so Hutter, „uns geht es prinzipiell hauptsächlich um die betroffene Bevölkerung. Sollte bei einer Umfrage herauskommen, dass sie kein Teil von Bad Sauerbrunn sein möchten, dann werden wir ihnen das keinesfalls aufzwingen.“ Auch alle Zusammenhänge mit der finanziellen Lage von der Kurgemeinde weist Hutter ab. „Ob mit oder ohne Hotterbereinigung, Bad Sauerbrunn wird in ein paar Jahren wieder in ein normales Fahrwasser kommen“, erklärt er, „das zeigen uns die laufend erhöhten Einnahmen in letzter Zeit. Die Hotter spielen also keine essentielle Rolle in unserem Überleben als Gemeinde,.