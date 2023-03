Sigleß: Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr

Werbung

Demnächst wird es in Sigleß zwei Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich, Burgenland und Wien, inklusive der Kernzone Wien geben. Das sind übertragbare Verkehrsverbund-Jahreskarten, die von allen Sigleßerinnen und Sigleßern im Gemeindeamt tageweise entliehen werden können. Die Fahrkarten sind auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion (Wien, Niederösterreich und Burgenland) gültig. Ausgenommen sind davon jedoch touristische Angebote wie die Waldviertelbahn, Wachaubahn und die Schneebergbahn.

Das Schnupperticket gilt immer nur für eine Person und es können keine Familienermäßigungen in Anspruch genommen werden. Kinder ab 6 Jahren müssen ein eigenes Ticket oder Schnupperticket haben. Die Fahrkarten können von allen Bürgerinnen und Bürgern ab 16 Jahren, die einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in Sigleß haben, für bis zu drei aufeinanderfolgende Tage zum Preis von 5 Euro pro Tag und Person genutzt werden.

Die Idee zum Ankauf der Schnuppertickets kam dem Umweltgemeinderat Peter Rupp bei einem Gespräch, in dem er erfahren hat, dass es in einigen niederösterreichischen Gemeinden bereits ein ähnliches Angebot gibt. „Ich denke, dass das Schnupperticket auch gut zu Sigleß passt. Es ist ein tolles Angebot, welches dazu beitragen wird, dass unsere Bürger öfter auf das Auto verzichten und stattdessen öffentliche Verkehrsmittel nutzen“, so Peter Rupp. Das Projekt unterstützt den Umweltschutz und ermöglicht es, die Region bequem und kostengünstig zu erkunden.

Auch Bürgermeisterin Ulrike Kitzinger zeigt sich begeistert: „Diese Inititiave zeigt unsere Verantwortung für eine nachhaltige Mobilität und unser Engagement für den Klimaschutz.“

