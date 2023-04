Forchtenstein: Budget wurde nun beschlossen

Werbung

Diesmal zieht sich die positive Stimmung durch alle Parteien. „Wir haben uns auf ein Budget mit weniger Abgang als zuvor geplant geeinigt, diesen Kompromiss haben wir mit den anderen Parteien gemacht“, erzählt SPÖ-Bürgermeister Alexander Rüdiger Knaak, „zum Teil konnten wir unsere Strategie beibehalten, viele Projekte in diesem Jahr mit noch niedrigeren Preisen zu tätigen, bevor die Inflation diese in die Höhe treibt.“ Geplant sind ein paar grundlegende, große Vorhaben. „Wir wollen einen Sicherheitsumbau einer Straße, die Ortsgestaltung und Projekte im Bereich Hochwasserschutz in Angriff nehmen“, erklärt Knaak, „um Forchtenstein noch attraktiver zu machen.“

Zur Realisierung dieser Projekte fehlt nur noch ein letzter Schritt: Die Genehmigung der Landesregierung für ein Darlehen bei der Bank Austria für 500 000 Euro, wie die ehemalige SPÖ-Bürgermeisterin und nun Gemeinderätin Friederike Reismüller erzählte.

Bei der Volkspartei stimmten zwar nicht alle Fraktionsmitglieder für das Budget, dennoch zeigt sich der ÖVP-Viizebürgermeister zufrieden. „Wir haben endlich ein Budget“, berichtet Josef Neusteurer, „das ist schon ein großer Fortschritt, jetzt kann es weitergehen und wir können uns der wichtigen Arbeit in unserer Gemeinde widmen.“

