SPÖ: Das beste Ergebnis gab es in Schattendorf

Wegen des tollen Ergebnisses herrschte große Freude im SPÖ-Lager der Gemeinde. „Unser Wahlergebnis ist fulminant. Aber mindestens genauso wichtig wird es nun sein, diesem Anspruch gerecht zu werden. Wir sind bereit!“, so SPÖ-Bürgermeister Thomas Hoffmann.

ÖVP Spitzenkandidat Christian Schuh ist ein wenig negativ überrascht über den Wahlausgang bei seiner Partei. „Ich habe mir ein besseres Ergebnis gewünscht, dem ist aber leider nicht so, das muss man leider neidlos anerkennen“ so der ÖVP-Spitzenkandidat, der fortfährt: „Die Rückmeldungen vor der Wahl waren wesentlich besser und haben uns durchaus optimistisch gestimmt.“

Nichts desto trotz will die ÖVP ungebrochen ihre Arbeit in Schattendorf fortsetzen. Lukas Guttmann und Daniel Schöll kommen durch ihre Vorzugsstimmen in den Gemeinderat.

