Bad Sauerbrunn: Roland Fürst „gegen“ Gerhard Hutter

Auf der Ebene der Lokalpolitik gibt es im Kurort ein Alleinstellungsmerkmal: Mit der LIBS (Liste Bad Sauerbrunn) gibt es die einzige unabhängige Liste im Bezirk, die das Geschehen bestimmt. Man besitzt die absolute Mehrheit im Gemeinderat und man stellt mit Gerhard Hutter auch den Bürgermeister.

„Es hat damals in Bad Sauerbrunn einiges nicht gepasst. Es hat sich für die Wahlen 2002 dann eine Gruppe, bestehend aus SPÖ- und ÖVPlern, Grünen und Unabhängigen zusammengefunden, um eigentlich ‚nur‘ die absolute Mehrheit zu brechen. Dass ich dann zum Bürgermeister gewählt wurde, war eine Situation, mit dem habe ich nicht gerechnet“, berichtet Hutter.

Sieben Parteien werden antreten

Fünf Jahre später kam dann die absolute Mehrheit hinzu, welche die LIBS noch immer besitzt. Für die kommenden Gemeinderatswahlen am 2. Oktober haben die Bad Sauerbrunner die Qual der Wahl: Mit der LIBS, der SPÖ, der ÖVP, den Grünen, der FPÖ, den NEOS, der MFG treten insgesamt sieben Parteien an – nicht einmal in Mattersburg gibt so viele Parteien. „Bei den Gemeinderatswahlen 2017 hatten wir 56 Prozent. Dadurch, dass heuer so viele Parteien antreten, wird es sehr schwierig werden, die absolute Mehrheit zu halten“, so Hutter.

Hutter kandidiert wieder für das Bürgermeisteramt und ist Spitzenkandidat bei den Gemeinderatswahlen, an Stelle 2 der LIBS-Liste rangiert Vizebürgermeister August Gruber und an dritter Stelle ist Gemeindevorstand Gerhard Keiblinger gereiht.

Im Jahre 2020 hat sich das politische Tätigungsfeld von Hutter erweitert, der Unternehmer sitzt im Burgenländischen Landtag – nicht jedoch für eine unabhängige Liste, sondern für die SPÖ. Für diesen Umstand erntete er viel Kritik. „Ich sehe dies sehr entspannt. Vor Beginn meiner Periode war dies klar definiert. Ich trage die Ideen der SPÖ auf Landesebene mit und es war auch klar kommuniziert, dass ich weiterhin LIBS-Bürgermeister bleibe“, erläutert Hutter.

SPÖ: Kein Antreten bei den Bürgermeisterwahlen

Bei der SPÖ gibt es mit Herbert Hanzl seit vergangenem Jahr einen neuen Chef und die SPÖ tritt auch bei den Gemeinderatswahlen an. Bei den Bürgermeisterwahlen kandidiert er nicht, Bad Sauerbrunn ist somit die einzige Gemeinde im Bezirk, wo die SPÖ keinen Bürgermeisterkandidaten stellt. „Dies hat absolut nichts mit der Parteizugehörigkeit von Bürgermeister Gerhard Hutter im Landtag zu tun. Ich bin erst seit Oktober vergangenen Jahres Obmann der SPÖ Bad Sauerbrunn, die Ortsgruppe hat sich erst neu formiert. Es wäre nicht sinnvoll gewesen, auch für das Bürgermeisteramt anzutreten.“

Einer, der auf Landesebene bei der SPÖ eine gewichtige Rolle spielt, ist Landesgeschäftsführer Roland Fürst, für die SPÖ Bad Sauerbrunn tritt er bei den Gemeinderatswahlen an. Bei den Kommunalwahlen sind sie somit „Gegenspieler“.

„Was Gerhard Hutter und mich eint, ist nicht nur eine Freundschaft, sondern, dass wir für unser Land und natürlich auch für Bad Sauerbrunn etwas im Sinne der Menschen bewegen wollen. Ich kandidiere nicht ‚gegen‘ einen Kollegen im Landtag, ich sehe das nicht so, ich kandidiere für meinen Heimatort, wo ich meine Expertise im Bereich Soziales und Pflege gerne einbringen möchte und nicht gegen etwas, Parteipolitik hat auf Kommunalebene nichts verloren. Mich kennen die Menschen und ich versuche die Menschen dort zu unterstützen, wo sie Unterstützung und Hilfe benötigen. Wenn das die Bad Sauerbrunner schätzen, dann freue ich mich über jede Vorzugsstimme“, meint Fürst.

Für Fürst ist die Kommunalpolitik nichts Neues, von 2011 bis 2017 war der Landtagsabgeordnete SPÖ Parteiobmann und Gemeindevorstand. Dass Roland Fürst tatsächlich in den Gemeinderat einziehen wird, ist eher theoretischer Natur: Die SPÖ hält bei fünf Sitzen im Ortsparlament, Fürst ist auf Platz zehn für die SPÖ gereiht.

