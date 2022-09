Neudörfl-Themen: Das sagen die Parteiobleute

Werbung

1) Stichwort Wohnbau: Soll die Wohnbaupolitik in Neudörfl, wie sie über die vergangenen Jahre hinweg gehandhabt wurde, so fortgesetzt werden oder sollte weniger gebaut werden/mehr gebaut werden? Sollte mehr Wohnfläche für bauwillige Neudörfler bereitgestellt werden anstatt für Genossenschaften?

Foto: zVg

Michael Sgarz: Zunächst ist klar festzuhalten: Die Flächen für Genossenschaftsbauten wurden nicht von der Gemeinde bereitgestellt! Es waren ausschließlich private Grundstücksbesitzer, die an Genossenschaften verkauften.Den Traum vom eigenen Haus können sich immer mehr Familien nicht nur aus finanziellen Gründen nicht erfüllen, Baugründe sind in privater Hand. Genossenschaften errichten leistbaren und ökologisch sinnvollen Wohnraum. Bei der Planung hat sich die Gemeinde Gehör verschafft. Die Entwicklung des Erfolgsmodells „Startwohnung“ entspringt z. B. dem kreativen Einfluss unseres Bürgermeisters. Bei den letzten großen Objekten – ehemalige Industrieobjekte – wurde rund 75% des Bodens entsiegelt. Die Zukunftsfragen werden lauten: Können sich Menschen das Bauen überhaupt noch leisten? Wo sollen Menschen in Zukunft wohnen?

Foto: zVg

Robert Perger: Leider muss man sagen, dass der Wohnbau in den letzten Jahren zu viel und zu einseitig wurde. Eine Gemeinde braucht ein gewisses Gleichgewicht bei der Bevölkerung und um dieses zu fördern sind wir für einen Baubedarfsplan, hier könnte man wohl Vieles besser machen. Die neuen Siedlungen brauchen auch dringend eine Anbindung an den Nahverkehr.

Foto: zVg

Dominik Strümpf: Wir als Volkspartei Neudörfl stehen dafür ein, dass ein Bebauungsplan, der Sinn macht, entwickelt wird. Die Bodenversiegelung in unserer Gemeinde nimmt immer mehr zu. Doch wissen wir Neudörfler eigentlich wo, wann und vor allem was zukünftig entstehen soll? Die ÖVP Neudörfl fordert für unsere lebenswerte Gemeinde einen genauen und vor allem lupenreinen Bebauungsplan. Damit wir alle wissen, wie sich unser Neudörfl entwickeln wird!

Foto: zVg

Sabine Schügerl: Ob ein Grundeigentümer an Private oder Genossenschaften seine Liegenschaft verkauft, kann man als Gemeinde nicht beeinflussen. Neudörfl ist in den letzten 20 Jahren rasant gewachsen. Leider wurden raumplanerische Aspekte völlig vernachlässigt. Es braucht Bebauungsrichtlinien und ein örtliches Entwicklungskonzept, welches die Richtung, in die sich Neudörfl in den nächsten Jahren hin entwickeln soll, auch unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten (Bodenverbrauch, Bodenversiegelung, Stärkung des Ortskerns, etc.) festlegt.

2) Thema Verkehrssicherheit: Im Bereich Gimpelinsel, Schönbergerweg, Waldherrweg sind viele junge Familien zugezogen. Die Kinder sollen sicher in den Kindergarten und Schule gelangen. Besonders der Bereich Pöttschingerstraße erscheint nicht sehr sicher. Wie würden Sie die Verkehrssicherheit erhöhen? Wären Sie für eine 30er-Zone z.B. im Bereich der Pöttschingerstraße?

Sgarz: Zwischen den angesprochenen Gebieten und den Bildungseinrichtungen liegt die Bundesstraße B53 – die Pöttschingerstraße. Die Kompetenz liegt also nicht bei der Gemeinde. Dennoch sind wir im stetigen Austausch mit dem Land, ob und – falls ja – welche Querungshilfen die Sicherheit erhöhen können. Eine Tempobeschränkung ist nur dann wirksam, wenn sie auch von der Polizei kontrolliert wird. Das liegt leider auch nicht in unserem Bereich.

Perger: Die Frage finde ich gut. Die Lösung schwierig, da durch den starken Wohnbau auf der Pöttschingerstraße auch das Verkehrsaufkommen steigt. Ein „Tempo 30“-Schild ist wohl die billigste Lösung. Man sollte aber für Neudörfl die beste Lösung suchen. Hier würde sich anbieten den zuständigen Ausschuss Lösungsvorschläge mit dem Straßenerhalter ausarbeiten zu lassen: Die Pöttschingerstraße wird vom Land Burgenland erhalten.

Strümpf: Es ist kein Geheimnis, dass das Verkehrsaufkommen über die Jahre immer weiter zugenommen hat und stetig zunimmt. Wir möchten unsere Gemeinde daher für uns alle sicherer machen. Im Bereich von BIPA, Penny Markt und Spar sowie bei der Apotheke und Raiffeisenbank und auch auf der Pöttschingerstraße halten wir es für notwendig, für zusätzliche Zebrastreifen zu sorgen. Ebenso wollen wir gemeinsam eine Lösung für den Fußgänger-/Radweg entlang der Hauptstraße finden, da dieser oftmals sehr gefährlich für die Anrainer sein kann.

Schügerl: Mein Kollege Raphael Fink und ich haben die Initiative zur Einführung eines „Pedibus“ ergriffen. Das ist eine Gehgemeinschaft von Kindern, die zu Fuß den Weg in Kindergarten und Schule zurücklegt und von erwachsenen Personen begleitet wird. Das minimiert das hohe Verkehrsaufkommen vor unseren Bildungseinrichtungen, schult die Kinder im Umgang mit dem Straßenverkehr und fördert die Gesundheit und die sozialen Kontakte. Dieses Projekt haben wir gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem Volksschuldirektor bereits näher geplant, bevor uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wir planen den Start im Frühjahr.

3) Thema Jugend: Sollte das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche erweitertet werden? Welche zusätzlichen Freizeitangebote könnten Sie sich vorstellen?

Sgarz: Neudörfl verfügt über viele Angebote, gerade im Vereinsbereich (Sport, Musik, Freiwillige Feuerwehr). Wir haben aber festgestellt, dass es Bedarf an Freiraum für Jugendliche gibt. Darum wollen wir eine Möglichkeit für die Entfaltung von Jugendlichen schaffen.

Perger: Ja, sonst hätte ich mich nicht dafür eingesetzt. Im Jugend- und Sportausschuss wurde ein Calisthenics-Park geplant. Angebote wurden eingeholt das Ganze wurde auch mit Einstimmigkeit beschlossen. Mit nur acht Wochen Lieferzeit hätte er schon im Sommer fertig sein können, würde da nicht jemand auf der Bremse stehen. Schade für die Jugend.Mein Ansatz wäre überhaupt die Jugend mehr einzubinden und ihnen Verantwortung in der Gemeindepolitik zuzusprechen, so könnten sie sich selbst einen Platz gestalten. Vorgesetzte Sachen werden ja von jungen Menschen meist nur schwer angenommen.

Strümpf: Der ÖVP liegt die Jugend im Ort sehr am Herzen. Sie musste in den letzten Jahren durch die Pandemie stark zurückstecken. Wir möchten für einen Ort sorgen, an dem sich unsere jungen Mitbürger mit ihren Freunden treffen können, Zuflucht finden, wenn es Stress gibt, einfach einen Ort zum Freisein und die Jugend genießen. Dafür möchte die ÖVP ein Jugendzentrum ins Leben rufen – unter Beteiligung aller jungen Neudörfler.

Schügerl: Kürzlich wurde der Spielplatz im Kurialpark für die Kinder erneuert. Es braucht aber auch ein Angebot für die Jugendlichen. Einen Begegnungsplatz, an dem sinnvolle Aktivitäten gemacht werden können. Unser Kernanliegen ist die Bevölkerung in politische Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen. Dafür würde sich die Planung für einen Jugend-Treff sehr anbieten.

4) Thema Bildung: Sind Sie der Meinung, dass im Bildungsbereich, dort, wo die Gemeinde Einfluss hat, Veränderungen/Verbesserungen notwendig sind? Oder ist die Gemeinde in Sachen Bildung gut aufgestellt?

Sgarz: Neudörfl hat mit der Mittelschule eine moderne Bildungseinrichtung für unsere Jugend errichtet. Als aktuelles Projekt wird die Kinderkrippe erweitert, um die berufstätigen Eltern zu unterstützen. In der Mittelschule wird ein Schwerpunkt mit Werken gesetzt, in einer Kooperation mit Neudörfler Firmen, um Jugendliche bei der Berufswahl zu unterstützen und Lehrberufe näherzubringen. Die gute öffentliche Anbindung Richtung Wiener Neustadt, Mattersburg und Wien erleichtert auch die weiterführende Bildung.

Perger: Weil ich immer das Beste für Neudörfl will, kann ich sagen ein bisserl was geht auch hier noch. Die Volksschule hätte man mit dem Geld wohl auch gleich neu bauen können. Die Mittelschule ist sehr gelungen und auf den neuesten Stand. Das haben wir sehr gerne von Anfang an mitgetragen.Ein wachsender Ort wie Neudörfl braucht natürlich ausreichen Krippenplätze und daher tragen wir auch hier den Neubau mit.

Strümpf: In den letzten Jahren wurden in unserer Gemeinde viele der Bildungseinrichtungen erneuert und modernisiert, was wir als ÖVP Neudörfl gerne unterstützt haben. Dabei reicht die Betreuung von den Kleinsten unserer EinwohnerInnen in Form der Kinderkrippe, welche aktuell wieder erweitert wird, über den Kindergarten und der Volksschule bis hin zur neu errichteten Mittelschule. Eine Nachmittagsbetreuung sowie das Angebot der Musikschule sind in unserer Gemeinde ebenfalls vorhanden. Bildung ist wichtig und wir stehen auch weiterhin für den Erhalt der geschaffenen Möglichkeiten und den Ausbau der Kinderbetreuung in Neudörfl.

Schügerl: Neudörfl hat von der Elementarpädagogik über Volks- und Mittelschule mit den Schwerpunkten Sport und Talenteschmiede bis hin zur Musikschule ein breit aufgestelltes Bildungsangebot. Aktuell wird der Kindergarten auf einem Grundstück, das 2014 verkauft hätte werden sollen, um einen Zubau erweitert. Damals habe ich Weitblick bewiesen und vor einem Verkauf gewarnt. Da bin ich sehr froh, dass die Mehrheitspartei nachgegeben hat und die Erweiterung des Kindergartens nun möglich ist.

5) Thema Hochwasserschutz: Sollte Neudorf mehr Maßnahmen gegen Hochwasser setzen, z.B. in gefährdeten Bereichen wie der Leopold Braunstorfer Gasse?

Sgarz: Da wird etwas durcheinander gebracht: Starkregenereignisse haben nichts mit Hochwasser zu tun. Bei Starkregenereignissen kann es manchmal passieren, dass der Kanal die großen Wassermassen nicht sofort wegbefördert. Wenn es tatsächlich zu Wassereintritten in die Keller kommt und die Neudörferinnen und Neudörfler das Problem nicht allein lösen können, unterstützt die Feuerwehr bei Pumparbeiten. Seitens Gemeinde werden große Geldmengen in die laufende Renovierung der Kanalstränge investiert, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Perger: Ja. Generell wo man Probleme sieht, muss man Lösungen erarbeiten. Hier tut die Gemeinde sicher nicht genug. Wir haben des Öfteren Probleme mit Wasser in den Kellern. Auch bei mir im Wohnhaus kommt das leider immer wieder vor.

Strümpf: Um Umweltkatastrophen vorzubeugen, ist ein umfassender Schutz davor wichtig. Bei unserem Fluss, der Leitha, ist dies in der Vergangenheit mit dem Rückhaltebecken bereits vor einigen Jahren geschehen. Schügerl: Der Bereich Homogensiedlung/ Bickfordstraße ist ein neuralgischer Punkt. Dort kam es in der Vergangenheit bei Starkregen immer wieder zu Überflutungen. Deswegen habe ich in einer der letzten Gemeinderatssitzungen auch gegen die Freigabe zur Bauland-Umwidmung eines etwa 6.500 m2 großen benachbarten Grundstückes gestimmt, mit dem Argument die Überschwemmungsproblematik zu lösen, bevor man die Möglichkeit zur Bebauung schafft.

6) Thema Umwelt: Welche Maßnahmen kann man sich in Bezug auf Wasser vorstellen? Der Grundwasserspiegel in Neudörfl ist niedrig. Können Sie sich intelligente Lösungen vorstellen, um Regenwasser z.B. wieder ins Grundwasser über gehen zu lassen?

Sgarz: Seit Jahrzehnten schreibt die Baubehörde vor, dass Oberflächenwässer von Gebäuden auf Eigengrund zu versickern sind. Parkflächen sind gepflastert, also sickerfähig. Bei der Neuerrichtung des Fabriksgeländes (Gfang) wurde ein eigener Oberflächenkanal ausgeführt, anfallende Wässer werden über ein Sickerbecken dem Boden zugeführt. Bei Wohnhausanlagen werden eigene Versatzbecken für Regenwässer errichtet.

Perger: Der Grundwasserspiegel ist in der ganzen Region stark zurück gegangen. Durch die immer längere Trockenperioden werden die Böden wasserabweisend und nehmen Regenwasser nicht auf. Man müsste das Wasser wohl in Sickerbecken auffangen, um es vor Ort versickern lassen zu können. In anderen Gemeinden werden eigens Regenparks angelegt um dies zu ermöglichen. Hier muss man eher früh als spät handeln.Sicher spielt hier bei uns auch das Fehlen von Wasser in der Leitha eine nicht unwesentliche Rolle.

Strümpf: Dass sich unser Grundwasserspiegel aktuell auf einem Tiefststand befindet ist kein Geheimnis, wenn man sich unsere Erholungszone am Badesee ansieht. Bei einem Starkregen, wie dies jetzt schon einige Male an unterschiedlichen Stellen in der Ortschaft passierte, ist unser Kanalsystem punktuell dann leider manchmal überfordert gewesen. Eine mögliche Lösung, um hier zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, wäre die Versickerung des Regenwassers am eigenen Grundstück, was bei Neubauten so auch vorgeschrieben ist.

Schügerl: Regenwasser muss genützt werden! Hier könne man finanzielle Anreize schaffen, damit Hauseigentümer Regenwassertanks installieren oder Sickerflächen z.B. durch Rasengittersteine schaffen. Nicht außer Acht lassen darf man das (fehlende) Wasser in der Leitha. Die Leitha trägt wesentlich zur Bildung von Grundwasser bei, sofern sie fließt bzw. fließen darf. Mit diesem Thema befasse ich mich seit einiger Zeit. Durch die Ausleitung des gesamten Wassers sehe ich einen Verstoß gegen die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die ein Fließgewässerkontinuum zum Ziel hat.

7) Thema Gewerbe: Neudörfl wächst und ist mittlerweile die 7. einwohnerstärkste Gemeinde des Burgenlandes. Somit wird Neudörfl auch für Nahversorger, Einzelhändler etc. als Wirtschaftsstandort interessant. Welche Branchen wünschen Sie sich und wo sollen sich die Betriebe ansiedeln?

Sgarz: Wir haben in Neudörfl Ärzte (für Menschen und für Tiere), eine Apotheke, Friseure, einen Postpartner, Trafik, Gastronomie, Hotellerie und eine Menge anderer Dienstleister. Es gibt Imker und einige Anbieter für Bioprodukte. Darüber hinaus haben wir einige Nahversorger im Ort und auch zwei Bäcker. Zusätzliche Angebote empfangen wir mit offenen Armen, allerdings gerne entlang der Hauptstraße, um fußläufig erreichbar zu sein.

Perger: Ich hätte gerne einen Fleischhauer zurück, aber das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. Wir haben zwar einen Mobilen Fleischhauer, der besucht uns aber nur jeden Freitag für ein paar Stunden.

Strümpf: Nahversorger, so wie eine Greißlerei, ein Schuster oder ein Kurzwarenhandel, wären auf jeden Fall eine Bereicherung für die Ortschaft. Es wäre wünschenswert, wenn im Bereich der Hauptstraße dafür Ladenlokale geschaffen werden können, um solchen Betrieben einen Standort anbieten zu können.

Schügerl: Der Wirtschaftsstandort Neudörfl zählt zu den wichtigsten Industriezentren des Burgenlandes. Die Kommunalsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeindekasse. Die Ansiedelung von neuen Betrieben muss man im Einzelfall beurteilen. Oberste Prämisse muss ein Gleichgewicht zwischen Industrie und Lebensqualität sein.

8) Thema Facharbeitermangel: In Neudörfl gibt es laut WKÖ 21 verschiedene Lehrbetriebe, 15 davon bilden momentan aus. In welchen Bereichen sollte in Zukunft die Gemeinde Lehrlinge ausbilden?

Sgarz: Die Gemeinde bildet keine Lehrlinge aus. Es gibt aber viele verschiedene Lehrberufe in unterschiedlichen Betrieben in Neudörfl. Neudörfl ist eine Industrie- und Gewerbegemeinde. Der Bogen spannt sich von EPUs (Ein-Personen-Unternehmen) bis zu großen Firmen in den verschiedensten Branchen mit mehreren Hundert Beschäftigten. Der Bedarf an Lehrlingen und künftigen Facharbeitern ist groß und vorhanden. Genau dort setzt auch unser Unterrichtsmodell „Talenteschmiede“ in der Mittelschule an. Gefühlt gibt es in Moment enormen Bedarf in der Gastronomie.

Perger: Ich habe selbst eine Lehre in einem Neudörfer Lehrbetrieb gemacht, daher kenne ich die Vorzüge direkt im Heimatort eine Lehre zu machen und ich kann es nur empfehlen. Die Gemeinde unterstützt mit einem wunderbaren Projekt die Lehrbetriebe. Ich denke, das ist auch für die Zukunft ein wichtiger und richtiger Weg, daher sollte man diesen weiter verfolgen und ausbauen. Selbst Lehrlinge auszubilden ist denke ich nicht notwendig.

Strümpf: Facharbeiter waren immer schon wichtig und werden es zukünftig genauso sehr sein, daher ist es essenziell, dass in den Lehrberufen auch laufend junge Menschen ausgebildet werden. Wir sind sehr stolz, dass es in Neudörfl so viele Lehrbetriebe gibt und unsere Firmen die Ausbildung unserer jungen Erwachsenen ernst nehmen.

Schügerl: Neudörfl ist eine Industriegemeinde, in der viele verschiedene Lehrberufe erlernt werden können. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Gemeinden. Auch der Schwerpunkt Talenteschmiede, der in der Mittelschule angeboten wird, macht Lehre attraktiver.

9) Warum sollte man bei der GR-Wahl Ihre Partei Sie als Bürgermeister in wählen?

Sgarz: Weil Bürgermeister Dieter Posch mit stets neuen Herausforderungen unaufgeregt umgeht. Das beste Beispiel sind seine Initiativen betreffend die zukünftige Energieversorgung unserer Gemeinde. Und obwohl er mit seiner Erfahrung für weitblickende und große Lösungen bekannt ist, kümmert er sich täglich um die scheinbar kleinen Anliegen aller Neudörflerinnen und Neudörfler. Sein Motto lautet, dass eine starke Dorfgemeinschaft niemanden zurücklassen darf. Und das deckt sich mit den Ansprüchen der SPÖ-Neudörfl!

Perger: Weil wir wissen, dass man aus Neudörfl mehr machen kann, als es bloß zu verwalten. Weil wir ein seit Jahrzehnten gut funktionierendes Sozialprojekt niemals für eine Zentralisierung geopfert hätten. Weil wir für alle Neudörfler da sind!

Strümpf: Wir als Volkspartei arbeiten engagiert für unsere Gemeinde und die Menschen in Neudörfl. Wir sprechen Probleme und Herausforderungen offen an. Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, die Bevölkerung in politische Entscheidungen miteinzubinden und auf die Menschen zu hören. Nehmen Sie am 2. Oktober Ihr Stimmrecht wahr und schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Wir brauchen eine starke Kraft, die für Kontrolle und Ordnung sorgt.

Schügerl: Ich bin seit 15 Jahren Gemeinderätin mit Begeisterung, mein Team und ich stecken voller Tatendrang. Diese Gemeinderatswahl ist eine Richtungsentscheidung. „Mehr Natur weniger Beton für Neudörfl“ bringt unser Programm prägnant auf den Punkt: Neudörfl braucht ein klimafittes Zukunftskonzept (Bebauungsrichtlinien, Baumkataster, Nutzung von Regenwassertanks, etc.), ein Freizeitangebot für die Jugendlichen und schließlich fließendes Wasser in der Leitha. Daher braucht es gestärkte Grüne, die sich bürgernah und verlässlich für Neudörfl, seine Bewohner, die Natur und Umwelt einsetzen.

