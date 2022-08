SPÖ und ÖVP: Diese Kandidaten können in Mattersburg gewählt werden

Werbung

Die SPÖ brachte eine Liste mit 50 Kandidaten und Kandidatinnen ein, bei der Volkspartei können nach aktuellem Stand 41 Kanidaten gewählt werden. Die Spitzenkandidaten, die auch für die Bürgermeisterwahlen antretend, sind Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ) und Thomas Haffer (ÖVP). Unter den Kandidaten befinden sich auch einige ehemalige Bürgermeister: Ingrid Salamon und Franz Geissler für die Sozialdemokraten, Josef Resch für die ÖVP. Sie sind jedoch an hinteren Listenplätzen gereiht, besitzen also keine Chancen auf den Einzug in der Gemeinderat.

Nachstehend die Liste der beiden Parteien, gereiht nach Listenplätzen:

SPÖ:

1 Claudia Schlager, 2 Otmar Illedits, 3 Sophia Wilfing, Hans-Peter Artner, 5 Thomas Tschach, 6 Viktoria Lehrner-Fabes, 7 Martin Aufner, 8 Christian Ulrich, 9 Gertrude Handler, 10 Martin Pöttschacher, 11 Markus Pinter, 12 Thomas Szlavich, 13 Martina Mayer-Hofmann, 14 Martin Strobl, 15 Thomas Lang, 16 Andreas Korzil, 17 Lydia Resch, 18 Christoph Unterkirchner, 19 Heidemarie Schiebendrein, 20 Martin Dirnbauer, 21 Richard Haiden, 22 Lisa Aufner, 23 Thomas Nikles, 24 Jan Hofmann, 25 Manuela Streicher, 26 Mario Gerdenitsch, 27 Markus Theiler, 28 Rafaela Strauss, 29 Manfred Schandl, 30 Birgit Haider, 31 Günter Dorner, 32 Andreas Marhold, 33 Helmut Marban, 34 Ingrid Salamon, 35 Manfred Klug, 36 Carmen Tomisser, 37 Anna Feilhofer, 38 Alexander Reitbauer, 39 Doris Handler, 40 Gerald Haider, 41 Michaela Hofer, 42 Ewald Perner, 43 Franziska Berndl, 44 Robert Horvath, 45 Katrin Spanraft, 46 Franz Geissler, 47 Werner Prünner, 48 Christine Sieber, 49 Hubert Lang, 50 Josef Reisner.

ÖVP:

1 Thomas Haffer, 2 Melanie Eckhardt, 3 Andreas Feiler, 4 Margit Adam, 5 Martin Haas, 6 Cornelia Salamon, 7 Peter Wagentristl, 8 Patrick Kerschbaum, 9 Thomas Rapp, 10 Hans Kremser, 11 Gerlinde Leitgeb, 12 Ademir Jatic, 13 Oliver Schuh, 14 Anneliese Presch, 15 Gabriele Schandl, 16 Erwin Giefing, 17 Christine Fisch, 18 Hubert Hackl, Student, 19 Anna Lichtenwörther, 20 Gitti Schiebendrein, 21 Michael Grafl, 22 Samuel Frank, 23 Werner Wilfing, 24 Brigitte Havlicek, 25 Josef Leitgeb, 26 Gerda Haffer-Hochrainer, 27 Johann Fisch, 28 Stefan Kremer, 29 Johann Schwentenwein, 30 Johann Kurz, 31 Kurt Ulrich, 32 Josef Doktor, 33 Patricia Haider, 34 Sandra Feiler, 35 Anna Ulrich, 36 Johannes Mayer, 37 Silvia Steiner, 38 Gabriele Haider, 39 Michael Mach, 40 Michael Ulrich, 41 Josef Resch.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.