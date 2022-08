Wahlkampfauftakt der ÖVP mit Bundeskanzler Nehammer

Werbung Klimafit & Attraktiv Anzeige Unser grünes Wohnzimmer in Mattersburg

In einem prall gefüllten Rohrbacher Fürstenstadl ging der offizielle Wahlkampfauftakt der ÖVP über die Bühne.

„Unsere Volkspartei ist mit Bürgermeistern, Vizebürgermeistern und Gemeinderäten eine starke Kraft vor Ort. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Deshalb gehen wir voller Tatendrang in diesen Wahlkampf“, erklärt ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Zu den Zielen der Volkspartei sagte Sagartz: „Wir sind als einzige Partei auf Augenhöhe mit der SPÖ. Mit rund 1.400 Gemeinderäten und der Hälfte der Bürgermeister sind wir eine starke Kraft vor Ort. Das soll auch in Zukunft so sein.“

Der Präsident des Burgenländischen Gemeindebundes Leo Radakovits hat eine klare Botschaft: „Wir stehen für Gemeindeautonomie und Selbstverwaltung. Das, was unsere Bürgermeister, Vizebürgermeister und Gemeinderäte vor Ort besser entscheiden können, soll nicht vom Land vorgeschrieben werden.“

Unterstützung bekommen Sagartz und Radakovits von ÖVP-Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer: „Die Gemeinden sind das Herz und das Rückgrat dieses Landes. Gerade in Krisenzeiten sind sie ein wichtiger Anker für die Bevölkerung und erste Anlaufstelle für die Menschen vor Ort. Deshalb setzen wir als Bundesregierung auf eine starke Partnerschaft zwischen Gemeinden und Bund.“

In Hinblick auf die bevorstehende Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl sagte Nehammer abschließend: „Die Volkspartei hat großartige Persönlichkeiten und Unterstützer, die etwas bewegen möchten und bei dieser Wahl gemeinsam ein starkes Zeichen setzen werden.“

