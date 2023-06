Bad Sauerbrunn: Die Kurpost feiert ihr 20. Jubiläum

Wie in jeder Gemeinde gibt es auch in Bad Sauerbrunn ein Medium, dass über das Geschehen in dem Ort erzählt. Dort heißt dieses jedoch nicht „Gemeindenachrichten“ oder „Gemeindezeitung“, sondern „Kurpost“, angepasst an das bekannteste Merkmal des Ortes. Die Post berichtet über das Leben in der Gemeinde und deckt dabei die ortsbekannten Vereine, die zahlreichen Veranstaltungen und politische Anliegen und Entscheidungen ab. Viermal im Jahr erscheint die Post, jeweils zu Ostern, vor dem Sommer, zu Schulbeginn und zu Weihnachten.

Seit 2003 in der Kurgemeinde präsent

Im Jahre 2003 entsprang die Idee der Kurpost mehreren Gemeinderatsmitgliedern und seitdem ist sie ein fester Bestandteil der Geschichte von Bad Sauerbrunn. Die zuständigen Mitarbeiter wechselten dabei schon mehrmals: Momentan ist das vierte Team bei der Kurpost am Werk. Begonnen hat alles mit Thomas Rainer und Roland Fürst, die erstmals 2003 bei der ersten Ausgabe für die Grafik und die Redaktion zuständig waren. Danach gaben sie den Posten jedoch ab an Hans Günther Neudinger, der bis ins Jahr 2011 die Gestaltung der Zeitung übernahm. Als drittes Team sprangen dann im Jahr 2011 die beiden Frauen Karla Stifter und Renate Roth ein, die sich bis 2021 mit allen Aufgaben darum kümmerten. Und diese sind nicht wenig: Bei jeder Ausgabe wird ein Redaktionsplan erstellt , dieser wird dann mit der Gemeinde abgestimmt, danach werden Beiträge gesammelt und aufbereitet und ins Layout gesetzt. Zu guter Letzt kommt es dann noch zur Abwicklung mit der Druckerei.

Aktuelles Team seit 2021 dabei

Seit mittlerweile drei Jahren ist wieder eine neue Gruppe am Zug: Angelika Gruber, Doris Monschein, Anna Gruber, Katharina Plank und Lektorin Betina Balla. Während sich Gruber, Monschein und Plank um Projektmanagment, Redaktion und Inserate kümmern, ist Anna Gruber für Grafik und Satz zuständig. Die Ideen und kreative Einfälle kommen jedoch immer vom ganzen Team der Kurpost. „Von Beginn an war es uns ein großes Anliegen, die Kurpost zu einem dynamischen, modernen Medium zu machen“, erzählt Angelika Gruber, „und mit neuen und abwechslungsreichen Rubriken und Theman zu füllen, die für jede Leserin und jeden Leser interessant sind.“ So gibt es auf den ersten Seiten der Zeitung immer Wissenswertes für die Bevölkerung zu lesen. Weitere Rubriken wären „Wir stellen vor...“, wo neue Unternehmen oder Vereine präsentiert werden, oder „Anno dazumal“, bei der ein geschichtliches Thema behandelt wird. Passend zur Kurgemeinde soll auch ein Gesundheitsthema in jeder Ausgabe thematisiert werden, diese Auslegung gab es bereits in früheren Ausgaben schon mal und soll nun wieder aufgegriffen werden.

Alles in der Kurpost stammt jedoch nicht aus der Feder des Redaktionsteams. „Ein wichtiger Teil der Post sind auch die Beiträge der Vereine oder Institutionen“, erklärt Gruber, „diese schicken immer selbstgeschriebene Berichte oder Artikel ein, die unsere Zeitung noch informativer und lebendiger machen.“ Auch von Privatpersonen gibt es öfters den ein oder anderen Tipp für einen interessanten Artikel. „Aus diesem Grund möchten wir auch allen danken, die uns immer wieder Beiträge oder Fotos übermitteln“, so Gruber, „ohne euch wäre unsere Kurpost nur halb so lebendig, wie sie jetzt ist.“